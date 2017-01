Rossi riceve il nuovo direttore della filiale Banca d'Italia di Trento

16/01/2017

Cordiale incontro fra Pier Luigi Ruggiero e il presidente della Provincia autonoma

Cordiale incontro stamani fra il nuovo direttore della filiale della Banca d'Italia a Trento Pier Luigi Ruggiero e il presidente della Provincia autonoma Ugo Rossi.

Nel corso del colloquio Ruggiero, già direttore della succursale trentina della banca centrale italiana dal 2012, si è detto felice di poter continuare a svolgere il proprio incarico a Trento, mettendo ulteriormente a frutto a sua conoscenza del territorio.

Ciò anche in considerazione del fatto che in Trentino stanno giungendo a maturazione alcuni processi importanti sul versante della razionalizzazione del sistema bancario nel suo complesso.

Fra i prossimi appuntamenti, della Banca d'Italia, il lancio della nuova banconota da 50 euro, previsto entro la primavera.

Sul fronte degli impieghi, i segnali che Banca d'Italia sta registrando in sede locale rilevano una ripresa, trainata in particolare dagli incentivi della Provincia nel settore delle ristrutturazioni edilizie.

«Ci auguriamo che questa tendenza si consolidi – ha commentato il governatore Rossi – con conseguente nuovo impulso agli investimenti anche privati. La ripresa necessita di un po' di fiducia e di coraggio da parte di tutti gli attori del sistema.»

Segnali positivi sono stati raccolti da Banca d'Italia anche per quanto riguarda il turismo, segno che la stagione nel suo complesso sta andando bene.

