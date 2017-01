Primo bilancio di sostenibilità del sistema frutticolo trentino

16/01/2017

Giovedì 19 gennaio, al Teatro Sociale di Trento, i risultati ottenuti dai frutticoltori trentini attraverso le iniziative e i progetti messi in atto nell’ottica della sostenibilità

«TRENTINO SOSTENIBILE. IL FUTURO DIVENTA PRESENTE» è il titolo del Convegno in programma per il prossimo giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 17.00 al Teatro Sociale di Trento, organizzato da APOT - Associazione dei Produttori Ortofrutticoli Trentini.

Focus dell’importante evento, aperto alla cittadinanza, è la presentazione in anteprima del primo bilancio di sostenibilità, un lavoro che riassume i risultati ottenuti dalle numerose iniziative e progetti messi in atto nell’ottica della tutela dell’ambiente e del territorio, della salvaguardia della salute ma anche della necessaria ricaduta economica, frutto del lavoro coeso e organizzato di enti pubblici, associazioni di categoria, cooperative agricole e produttori.



Alessandro Dalpiaz, direttore APOT e Assomela e Roberto Della Casa, docente universitario, titolare della società di ricerche Agroter, e curatore della ricerca illustreranno i dati di sintesi.

A seguire, con la regia del giornalista Roberto Rasia dal Polo, un autorevole tavolo di confronto e commento sul tema ben rappresentato da Andrea Segrè, Presidente FEM - Fondazione Edmund Mach, Paolo Bordon, Direttore Generale Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Gabriele Calliari, Presidente Coldiretti del Trentino, Donatello Sandroni, giornalista e agronomo, Bruno Lutterotti, Presidente CAVIT e Patrizio Roversi, noto conduttore RAI - Linea Verde.



A concludere i lavori, interverrà Ugo Rossi, Presidente della Provincia Autonoma di Trento.

Un incontro di conoscenza e di aggiornamento fortemente voluto da Apot e dalle diverse organizzazioni coinvolte, con la finalità di condividere e rendere tangibile l’impegno profuso da tutti gli addetti della filiera nel perseguire il benessere dell’ambiente e dell’intera collettività e che continuerà con convinzione nell’ambito del Progetto Trentino Frutticolo Sostenibile avviato lo scorso anno.



Tutto questo con un auspicio di condivisione di un «percorso» che metta a frutto quella capacità «cooperativa» che in Trentino è un pilastro da rinvigorire in una logica ampia e forte di «sistema» tra Frutticoltori, Enti di Ricerca, Istituzioni e Cittadini.

