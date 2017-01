Furti in val Rendena: un arresto e due denunciati

16/01/2017

Trovato il ladro dell’Iphone a Carisolo, smascherati due turisti inglesi che a Campiglio avevano alleggerito gli alberghi dove avevano soggiornato

I Carabinieri delle Stazioni di Carisolo e di Madonna di Campiglio hanno tratto in arresto una persona e denunciate altre due con l’accusa di furto.

Il fine settimana di controlli nella Val Rendena ha portato i Carabinieri a sventare diversi furti.

Il primo episodio è successo a Carisolo presso il bar del Palazzetto dello Sport, dove una persona del luogo, dopo essersi seduto ad un tavolo, si è accorta della sparizione del suo Iphone 6.

Immediata è stata la richiesta di aiuto al 112 ed immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Carisolo che hanno visionato le immagini della videosorveglianza, individuando l’autore, senza però che avesse ancora un nome, non essendo persona conosciuta.

Sempre dalle immagini si è potuto però capire che l’individuo si era diretto in un locale vicino dove era in corso una convention con circa 200 persone.



I militari hanno pazientemente atteso l’uscita di tutti i partecipanti e fotogrammi alla mano hanno individuato l’autore del furto che, non avendo altra via di fuga, ha tentato di passare inosservato, venendo bloccato.

La perquisizione del suo bagaglio ha consentito di ritrovare il telefono che è stato immediatamente restituito.

A carico dell’uomo, un agente di commercio grossetano di 46 anni con alcuni precedenti di polizia, in paese per turismo, è scattato l’arresto per furto aggravato.

Dopo la convalida è stato rimesso in libertà e a suo carico i militari hanno fatto richiesta di divieto di ritorno in Val Rendena.



La seconda operazione si è svolta a Madonna di Campiglio, sempre nel weekend, dove i militari di quella Stazione hanno intercettato due coniugi inglesi, che dopo aver soggiornato in alcuni alberghi del paese avevano asportato oggetti vari, quali vassoi e posateria, per un valore di circa 800 euro.

La merce era nascosta dentro le valigie e i tentativi di convincere i militari che avevano comprato tutto nel loro tour italiano è svanito quando Carabinieri hanno mostrato loro i servizi da cui avevano sottratto i pezzi.

La merce è stata interamente recuperata e restituita agli albergatori.

