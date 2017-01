Il comitato organizzatore della Millegrobbe ha sciolto le riserve

16/01/2017

Sabato i tricolori Cittadini e Master, ma è stata annullata la 35ª Millegrobbe di domenica

Il comitato organizzatore della 35ª Millegrobbe ha sciolto le riserve.

Al termine di una riunione tenutasi questa mattina alla presenza di tutte le realtà impegnate nell'organizzazione dell'evento, ovvero Team Futura, Apt Alpe Cimbra e Comune di Lavarone, è stata presa la decisione definitiva, con la conferma della disputa dei campionati italiani Cittadini e Master di sabato 21 gennaio.

Nulla da fare, invece, per la Gran Fondo di 30 chilometri in tecnica classica che avrebbe dovuto svolgersi domenica 22 gennaio, costretta al pari di molti altri eventi in programma in tutto l'arco alpino a fare i conti con le bizze di un inverno finora pressoché privo di nevicate.

Le poche precipitazioni dei giorni scorsi, infatti, non sono bastate a permettere la disputa della Millegrobbe, una delle grandi classiche del calendario nazionale delle Gran Fondo.

Al comitato organizzatore, che fino all'ultimo ha provato a salvare l'importante appuntamento, non è rimasto che constatare l'impossibilità del regolare svolgimento della manifestazione, ma le piste del rinomato centro del fondo di malga Millgrobbe ospiteranno comunque la rassegna tricolore per Cittadini e Master.



«Mercoledì verrà completato l'anello di 2,5 chilometri che sabato ospiterà le gare a cronometro valevoli per i campionati italiani, – spiega il responsabile tecnico dell'evento Silvano Berlanda. – Il tracciato sarà percorribile e disponibile per tutti i concorrenti e gli appassionati già nei giorni che precederanno l'appuntamento tricolore.»

Il numero degli iscritti agli Italiani Cittadini e Master si sta avvicinando velocemente a quota 100 e nei prossimi giorni sono attese nuove iscrizioni.

Tra gli atleti al via ci saranno tutti i portacolori del Team Futura, eccezion fatta per i big del Team Robinsonpetshop che saranno impegnati alla Diagonela, gara valida per il prestigioso circuito Viessmann Classics.

Il programma dei tricolori prevede la disputa di una cronometro in tecnica classica che assegnerà i titoli nazionali Cittadini e Master, con partenza dei primi concorrenti alle 10.

Gli atleti delle categorie junior, senior e master copriranno quattro giri del tracciato di 2,5 chilometri, per totali 10 chilometri di gara, mentre due saranno i giri da completare per gli atleti della categoria aspiranti (5 chilometri).

