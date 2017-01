Cordoglio in regione per la scomparsa di Josef Kreuzer

16/01/2017

Il cordoglio del presidente Arno Kompatscher e l’assessore Philipp Achammer della Provincia di Bolzano e Bruno Dorigatti della Provincia di Trento

Giudice emerito, grande collezionista d’arte e imprenditore, non più tardi di qualche mese fa il bolzanino Josef Kreuzer, aveva trasferito alla Provincia di Bolzano la sua collezione di 1.500 opere d'arte di oltre 300 artisti sudtirolesi, trentini e tirolesi e aveva messo a disposizione dell’Amministrazione pubblica un palazzo storico in via Portici per ospitare e rendere accessibile al pubblico la prestigiosa collezione Kreuzer, che va dal ‘900 al contemporaneo.

Nel fine settimana Josef Kruezer è scomparso all’età di 78 anni.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher e l’assessore Philipp Achammer esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del mecenate.



«Con riconoscenza ricordiamo una grande figura di professionista e collezionista, che nella sua vita ha raggiunto molti prestigiosi traguardi ma che è sempre rimasto una persona modesta. La sua collezione è in egual misura espressione del suo amore per l’arte e del suo amore per la sua terra», sottolineano Kompatscher e Achammer.

«Come riconoscimento per i suoi meriti e il suo generoso gesto, su proposta della Giunta provinciale tra poche settimane Josef Kreuzer sarebbe stato insignito della Croce d’onore del Land Tirolo, ma purtroppo ci ha lasciati prematuramente. Ci resta il ricordo di una persona che ha messo il suo agire al servizio della giustizia, sempre fedele alle proprie convinzioni. Con la sua scomparsa l’Alto Adige perde un grande concittadino, un esperto d’arte lungimirante e appassionato», commenta Kompatscher.

L’amore e la passione per l’arte hanno contraddistinto la sua esistenza, «e questa è la vera eredità che nell’ultimo tratto della sua vita Josef Kreuzer ha voluto condividere con l’intera popolazione dell’Alto Adige. A lui – aggiunge Achammer – dobbiamo il massimo rispetto e la massima riconoscenza. Purtroppo non gli è stato concesso di vivere la realizzazione del museo che raccoglie tutta la sua collezione, ma sentiamo come nostro impegno quello di portare avanti il suo ultimo grande progetto e di attuarlo secondo le sue intenzioni.»



Di seguito invece il messaggio del presidente del Consihlio della Provincia autonoma di Trento Bruno Dorigatti.



Dopo aver sopportato con grande dignità e sereno coraggio il destino voluto dalla sorte, si è spento ieri a Bolzano il dott. Joseph Kreuzer, uomo di lucida intelligenza; intellettuale sensibile ed acuto; amico del Trentino e mecenate di straordinaria generosità.

Sua è infatti la vasta collezione d’arte del Novecento trentino-sudtirolese e tirolese, recentemente donata alla Provincia autonoma di Bolzano e dalle quale sono tratte anche le opere esposte a Trento, in queste settimane, a Palazzo Trentini.

Già magistrato presso il Tribunale di Bolzano – uno dei primi magistrati in lingua tedesca – Joseph Kreuzer è stato un personaggio poliedrico e ricco di sfumature che, incarnando la migliore tradizione culturale della Mitteleuropa ed interpretandone le evoluzioni e le trasformazioni, ha saputo attribuire nei fatti alla cultura il suo fondamentale compito, ovvero quello di oltrepassare frontiere e muri e di mettere in comunicazione gli individui, trasmettendo valori, insegnamenti e prospettive. In questo senso, il dott. Kreuzer è stato un protagonista assoluto del “secolo breve”, dentro le nostre geografie alpine, offrendo, a tutta la comunità che vive nelle aree del vecchio Tirolo storico, il dono prezioso della bellezza raccolta dalla sua infinita passione per l’arte, ma soprattutto fra le parole semplici e dense di significato con le quali ha sempre accompagnato il suo interesse ed il suo agire.

Con la sua scomparsa perdiamo tutti un cittadino benemerito ed un amico squisito, sapendo però che il suo ricordo ed il suo sorriso aperto e leale, rimarrà sempre con noi, aleggiando fra le tele ed i colori della sua impareggiabile collezione.



Bruno Dorigatti

© Riproduzione riservata