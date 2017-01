Trento, #nataletrentinoalmuseo: ecco i nomi dei vincitori

16/01/2017

Un «Museum Pass» trimestrale in regalo per ognuno dei 10 vincitori del concorso lanciato su Instagram durante le feste natalizie

Con l’iniziativa #nataletrentinoalmuseo i musei del Trentino hanno accorciato le distanze, per un paio di settimane, tra i mercatini natalizi e gli spazi della cultura: la proposta al pubblico era quella di divertirsi scattando una foto-ricordo speciale a tema natalizio di fronte ai musei o nelle sale espositive.

Tra le persone che hanno aderito all’iniziativa, alcune hanno anche condiviso le immagini su instagram: ora i musei trentini premiano le foto più belle, regalando ai vincitori un «Museum Pass», la card della cultura che permette l’accesso gratuito ai principali musei e castelli del Trentino.

Il progetto è stato sviluppato durante lo svolgimento del Laboratorio di comunicazione digitale per il distretto culturale Trentinoorganizzato da tsm-Trentino School of Management e dall’Assessorato alla cultura della Provincia autonoma di Trento, Servizio Attività culturali.



I vincitori

- @ArcheoTrentino (Ilaria Concli)

- @annette.palindrome (Annachiara Degasperi)

- @detogninicola (Nicola De Togni)

- @chiara.grandesso (Chiara Grandesso)

- @zsuzsanna(Cristina Lochmann)

- @emy.pedro (Emy Pedrotti)

- @chiara.paoli.82 (Chiara Paoli)

- @valepolis (Valentina Poli)

- @chiarazua (Chiara Zuanni)

- @val.e.93



Le card saranno consegnate nei prossimi giorni e le immagini vincitrici saranno rilanciate sui social network dai musei e delle istituzioni che hanno partecipato al progetto:

Trentino Marketing

Apt Rovereto e Vallagarina

Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Trento

Mart

Castello del Buonconsiglio

MUSE

Museo Storico Italiano della Guerra

Fondazione Opera Campana dei Caduti

S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas (Ufficio beni archeologici - Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento)

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

MAG Museo Alto Garda

Museo Diocesano Tridentino

Fondazione Museo Civico di Rovereto

