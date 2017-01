InDanza Bolzano con Ciak si gira dei Pockemon Crew

16/01/2017

Il celeberrimo gruppo hip hop francese a Bolzano mercoledì 18 gennaio a Bolzano con l’appassionato omaggio alla commedia musicale americana

Crédit photo Allan D Wallis.



Sarà in scena al Teatro Comunale di Bolzano Ciak si gira, lo spettacolo dei pirotecnici Pockemon Crew, gruppo francese di hip hop tra i più titolati al mondo.

Lo spettacolo è un irresistibile omaggio a passi di hip hop al mondo del cinema americano in bianco e nero degli anni ’30 e ’40 e alla commedia musicale.

Teatro Comunale di Bolzano, 18 gennaio 2017, h. 20.30.



Creativi e passionali, i Pockemon Crew rappresentano la nuova generazione dell’hip hop francese e mondiale.

Scoperti dal direttore della Biennale de la Danse de Lyon per caso, a fine anni Novanta, mentre si esibivano in una jam sotto il porticato dell’Opéra de Lyon, i Pockemon Crew hanno conosciuto in poco più di tre lustri un successo straordinario.

Più volte campioni del mondo e d’Europa, questi otto «figli della strada» guidati da Riyad Fhgani, coreografo del gruppo e anche interprete, coniugano virtuosismo e poesia in spettacoli ispirati alla loro vita e al mondo circostante.

Dalla banlieu lionese ai palcoscenici di tutto il mondo, il gruppo ha dispiegato il suo talento e alcuni membri hanno anche lavorato con Madonna.



In Ciak, si gira (titolo originale Silence, on tourne!) per la prima volta nella loro parabola artistica divisa tra competizioni, trasmissione della cultura hip hop e realizzazione di spettacoli per il palcoscenico si sono fatti ispirare dal mondo del cinema.

Quello in bianco e nero degli anni '30 e '40 e delle commedie musicali americane.

Scene e costumi trasportano lo spettatore negli Studios cinematografi dell’epoca, nella golden age hollywoodiana di Fred Astaire, Gene Kelly, Vincent Minelli e Stanly Donen per dispiegare una serie di quadri coreografici che attraversano i ritmi e la frenesia di quegli anni e l’orecchiabilità delle canzonette da musical.

Quindi hip hop e commedia musicale, due mondi apparentemente distanti, che in realtà non lo sono come spiega Riyad Fhgani: «C’è una profonda connessione tra le due arti che riguarda anche l’origine dell’hip hop nella cultura jazz e afroamericana. Ma lo spettacolo intorno al cinema vuole anche essere un omaggio alla nostra città, Lione, dove i Fratelli Lumière inventarono la settima arte oltre un secolo fa.»

© Riproduzione riservata