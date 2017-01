Sci, Antonio Fantino brucia tutti a Folgaria

16/01/2017

Si aggiudica il gigante Fis Junior del circuito Bim Trentino su Cristian Deville

Dopo la due giorni Fis Junior del circuito Bim Trentino prosegue a Folgaria la settimana internazionale di sci alpino.

Questa mattina sulla pista Agonistica di Fondo Grande si è disputato uno slalom gigante valido per il Gran Premio Italia senior organizzato dallo Ski Team Altipiani, con il palio il trofeo Conad.

A trionfare al termine delle due manche è stato il piemontese Antonio Fantino, in testa a metà gara e capace di mantenere il vantaggio sugli avversari e di concludere la sua prova con il tempo complessivo di 1’59”53, di 50 centesimi più veloce rispetto a quello del moenese delle Fiamme Gialle Cristian Deville, capace nella seconda manche di recuperare una posizione ai danni del poliziotto cuneese Andrea Squassino, alla fine terzo ad un secondo e 4 centesimi da Antonio Fantino.

A ridosso del podio i due fratelli della Val Badia Alex ed Hannes Zingerle, quindi Giulio Zuccarhini e Lorenzo Moschini.

Da segnalare poi il 14esimo posto dell’atleta di casa Marco Manfrini, delle Fiamme Oro, quindi 17esimo il trentino del Bleggio Davide Parisi.



Domani primo atto della Marangoni Cup

Sulla Salizzona gigante del Gp Italia junior.

E’ tutto pronto a Folgaria per la 19ª edizione della Marangoni Cup, classico appuntamento di gennaio con lo sci alpino sull’Alpe Cimbra, grazie all’organizzazione dello Sci club Città di Rovereto.

Due giorni di gare sulla pista Agonistica con validità come prova del Gran Premio Italia.

Domani toccherà ad un gigante che assegnerà punteggi per gli under20, mentre mercoledì si cambierà disciplina, con uno slalom speciale riservato ai senior, ma con in gara anche i giovani più promettenti d’Italia.

Fra gli iscritti alla due giorni gli atleti già presenti a Folgaria in questi giorni, come il podio di oggi, ovvero Antonio Fantino, Cristian Deville e Andrea Squassino, ma anche alcuni fra gli atleti italiani maggiormente rappresentativi.



A partire da Andrea Ballerin, cresciuto agonisticamente proprio su queste piste, ed ancora Davide Baruffaldi, Rocco Del Sante, Pietro Franceschetti, Daniele Sorio.

Importante anche la presenza straniera, con complessivamente 10 nazioni in gara.

Oltre all’Italia ci saranno rappresentative della Francia, Spagna, Cile, Canada, Andorra, Giappone, Olanda, Norvegia e Stati Uniti.

Orario di partenza della prima manche fissato in entrambe le giornate alle ore 9.30.

