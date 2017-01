Nasce il sistema di commercializzazione in rete del legno trentino

16/01/2017

Si colloca all'interno del potale del legno trentino e sarà pienamente operativo a partire dal prossimo mese di febbraio

Il Trentino vanta da anni un consolidato sistema di gestione e certificazione della filiera foresta-legno che lo pone all’avanguardia nel settore in campo nazionale.

Oggi, il sistema si arricchisce di uno strumento aggiuntivo che facilita il rapporto fra il bosco e sui fruitori in termini commerciali, grazie alla collaborazione tra Camera di Commercio di Trento e il Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma.



Questo nuovo sistema di commercializzazione in rete del legno trentino consentirà in modo rapido ed economico di acquisire offerte di acquisto o vendita del legname delle nostre foreste e della biomassa da parte di tutti i soggetti interessati, sia privati che pubblici, e permetterà nel tempo di costruire anche una banca dati statistica sui movimenti commerciali relativi alla materia prima legnosa.

Il nuovo sistema di commercializzazione in rete del legno trentino si colloca all’interno del portale www.legnotrentino.it che opera con successo da anni, nel costruire un rapporto fra soggetti che gestiscono il bosco trentino e gli operatori commerciali.



Sarà pienamente operativo a partire dal prossimo mese di febbraio e, per illustrare i dettagli del suo funzionamento, saranno organizzati due incontri di formazione in programma entrambi martedì 24 gennaio:

- un primo incontro rivolto principalmente ai segretari comunali, ma esteso anche agli amministratori e ai tecnici, è previsto dalle ore 9.00 alle 12.00 presso la Sala Calepini al secondo piano della Camera di Commercio di Trento in via Calepina 13, con la presenza dell’Assessore provinciale Michele Dallapiccola;

- un secondo incontro, riservato alle aziende, si terrà invece dalle ore 17.00 alle 19.00 presso il Laboratorio di formazione di Palazzo Roccabruna a Trento in via S. Trinità 24.

