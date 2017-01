TV: dal 2017 si cambia standard per la ricezione

16/01/2017

Qualche consiglio per orientarsi nel mare delle offerte televisive

>

Le tecnologie si evolvono, le frequenze si affollano, e le Tv diventano velocemente obsolete: in un mondo in cui i segnali televisivi vengono smistati e rimbalzati da un satellite all’altro, alcune delle storiche frequenze di trasmissione stanno cadendo sotto i colpi della necessaria evoluzione degli standard che, al pari di un vecchio televisore, diventano velocemente inadeguati per le nuove esigenze televisive.

Dopo aver assistito al primo cambio frequenze che ci ha costretto a munirci di decoder digitale, nel 2017 dovremo anche accogliere un nuovo decreto legge che cambierà nuovamente le frequenze, e che renderà inutilizzabili tutti i vecchi televisori sprovvisti di codec HEVC e di tuner DVB-T2.

Come scegliere, dunque, il nuovo televisore? Vediamo insieme alcuni consigli per compiere al meglio questa decisione.



Acquistare una nuova Tv: quale canale di vendita scegliere?

Rispetto al passato, i canali di vendita dei televisori sono aumentati notevolmente, tanto che è possibile trovarne praticamente ovunque.

Questo aumento della disponibilità però può rappresentare un'insidia, visto che i prezzi possono oscillare anche di diverse centinaia di euro.

Il consiglio per evitare di dover cercare il vostro nuovo televisore per tutta la città è quello di rivolgervi prima al web, consultando siti web specializzati nella vendita di Tv a LED a prezzi vantaggiosi e accessibili per tutte le tasche.



Plasma, LED o OLED: per quale tecnologia optare?

Uno dei momenti più importanti, quando si sceglie di acquistare un nuovo televisore, è la tecnologia dello schermo.

Da questo punto di vista, cercate di evitare le televisioni al plasma: sono obsolete e consumano molta più energia.

Anche la tecnologia OLED non è probabilmente ciò che fa per voi, anche se per motivi opposti: è ancora troppo costosa e non sfruttata al massimo del suo potenziale.

Per questi motivi, l’opzione del LED è indubbiamente la migliore, in quanto perfetta per garantire un’ottima visione senza per questo consumare troppo.



Dimensioni e risoluzione: attenzione a non esagerare

Il mercato propone una serie sconfinata di televisori mastodontici, ultra-tecnologici e ultra-costosi, che si rivelano però del tutto inutili se non avrete un salotto molto grande per poterli collocare ad una distanza considerevole.

Le grandi dimensioni e le risoluzioni molto avanzate (come ad esempio il 4K) sono l’ideale per gli spazi ampi, ma diventano molto fastidiosi nei salotti piccoli: i pixel si sgranano dalla breve distanza e gli occhi ed il cervello faticano molto a tenere il passo con la trasmissione delle immagini.

Cercate, dunque, di scegliere un televisore che sia adatto allo spazio a vostra disposizione.



Connessione a Internet: è importante?

Acquistare una Tv moderna significa anche compiere una scelta relativa alla sua inter-connessione con gli altri dispositivi del nostro sistema di intrattenimento.

Da questo punto di vista, il nostro consiglio è di acquistare una Tv che sia smart, ovvero che abbia la possibilità di collegarsi ad Internet per navigare direttamente dallo schermo, e per usufruire dei vari servizi on demand.

Certo, nonostante sia possibile comunque utilizzare dei device esterni per questo scopo, una Tv con dispositivo di connessione integrato è ovviamente più veloce e permette un’esperienza di livello superiore.

© Riproduzione riservata