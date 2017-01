Cani poliziotto: Warren va in pensione e cerca famiglia

16/01/2017

È arrivata anche per lui la fatidica data dopo ben sei anni di servizio a Brindisi

Lui è un poliziotto molto particolare si chiama Warren ed è un pastore tedesco. Viene «congedato» per motivi di salute.

Ma noi nutriamo insieme a lui la speranza che possa trovare presto qualcuno che voglia condividere il periodo della meritata pensione.

Dalla sua, Warren ha un carattere socievole e si ambienta facilmente. E uno sguardo del quale non ci si può innamorare.



Per chi volesse adottare un cane della polizia le modalità sono riportate a questo link.

