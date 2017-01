Terza tappa di C.d.M. su pista naturale in Val Venosta

16/01/2017

Gaio e Debertolis trionfano a Lasa: primi in Coppa del Mondo junior di slittino

>

Terza tappa di coppa del mondo juniores di slittino su pista naturale a Lasa in Val Venosta e splendida vittoria del doppio composto da Manuel Gaio e Debertolis Nicolò.

Dopo il quarto posto di Obdach e il terzo di Latzfons la settimana scorsa, la coppia primierotta ha conquistato il gradino più alto del podio grazie ad una prestazione precisa nelle traiettorie e affrontata con grande determinazione.

Con questo successo balzano in seconda posizione nella classifica generale e si giocheranno la vittoria nella tappa finale a Unterammergau in Germania.

Si tratta della seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo juniores dopo la vittoria dello scorso anno a Kindberg.

Buona la prestazione anche nella gara del singolo dove Manuel Gaio ha chiuso al 11° posto e Nicolò Debertolis al 20° posto.

Grande soddisfazione anche per il tecnico Simone Scalet, che da anni segue la crescita del vivaio in Primiero e coordina il lavoro nel settore slittino su pista naturale per il Comitato Trentino.

© Riproduzione riservata