Barriere architettoniche negli edifici privati: i contributi

16/01/2017

Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2017

Fino al 31 marzo 2017 si possono presentare le domande di contributo per gli interventi di rimozione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Le richieste vanno presentate recandosi, previo appuntamento, presso gli Sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia o agli istituti di Patronato e assistenza sociali presenti sul territorio.

Rimangono confermati i requisiti di invalidità e l'indicatore ICEF fino a 0,9, in vigore gli scorsi anni.

Per eventuali informazioni si può contattare l'Ufficio Qualità dei servizi della Provincia autonoma di Trento, tel. 0461 492709.



A questo link l'elenco completo degli Sportelli periferici.

© Riproduzione riservata