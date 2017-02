A Gardolo biblioteca aperta anche il sabato mattina

02/02/2017

Interessanti novità anche per alcune fermate del servizio Bibliobus

Nel corso del 2016 la Biblioteca comunale ha promosso un'indagine nelle sedi periferiche, che ha coinvolto anche la sede di Gardolo, per valutare l'adeguatezza dell'orario di apertura della biblioteca rispetto alle esigenze degli abitanti del sobborgo.

La rilevazione ha confermato una richiesta già avanzata dagli utenti e da altri soggetti attivi nella Circoscrizione: prevedere una fascia oraria di apertura al pubblico il sabato mattina.

Verrà quindi sperimentato un nuovo orario di apertura della sede di Gardolo, a partire da sabato 4 febbraio, dalle 9 alle 12.30.

Non potendo incrementare il monte ore di apertura settimanale, la biblioteca rimarrà chiusa il venerdì mattina.



Da questa settimana è partita anche la riorganizzazione sperimentale del servizio bibliobus, che non ferma più a Baselga del Bondone, Canova e al Magnete.

Per altre due fermate è invece stata anticipata di mezz'ora la fermata. Ecco i nuovi orari del bibliobus nelle zone interessate:

• martedì a Spini di Gardolo dalle 15.30 alle 16.30

• giovedì a Vigolo Baselga dalle 15.30 alle 16.30

Per informazioni è possibile scrivere a bibliobus@biblio.infotn.it o telefonare al 329/1718618.

