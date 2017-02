Vardando i veci giornài – Di Cornelio Galas

02/02/2017

Sui giornài vèci, anca de tanti ani, gh'è robe che le podrìa esser stà scrite 'n sti dì…

Quando scrivevo su l'Adige gavévo - fim dai primi ani neh - 'sta manìa: quéla de sbregàr le pagine che m'entereséva e méterle da na banda.

El rest el serviva per sbianchezàr, per netàr i vedri (i vèi bém, mèio che col Vedrìl), o a me papà en falegnameria quando gh'era da 'ncolàr e ghe voléva qualcòs en mèz che no fés nàr zo le goze.



Bèm, quando è arivà i compiuter en redaziòm l'è stà tut pù fazile. Perché bastéva schizàr 'n botóm e te «salvévi» quel che t'enterésseva.

Me sóm fat così, dì dopo dì, n'archivio: en scatolóm per i tòchi de carta, dele cartèle sul compiuter per i fàil salvai.

E adés basta nàr a zercàr per tema qualsiasi roba. E vèi fòra cosa se scrivéva, ma soratùt quel che se diséva anca ani e ani endrìo. Praticamente su tut.

E l'è quel che méto su Televignole soto il titol «Misciòti de giornai vèci».

Gh'è tanti che me scrive adès: che i volerìa n'articol del domiliedó sul tal fato o quel che diséva el tal dei tali su quel problema, o la foto de na squadra de calcio...

Se ghe la fàgo zérco de contentàr tuti. Agratis, se sa.

Oh, gh'è dele vòlte che l'è 'n casìm neh vegnìrghen fòra. Miga ho archivià tut de tuti i giornài.

Tra l'alter quando avéva ciapà fòch la vecia falegnameria de me pàre... en par de scatoloni dei ani Setanta i è nài a farse benedìr...







Tut mal gròso modo se capìs quel che è cambià en Trentìm nei ultimi quarant'ani. Cossa? Dirè voi.

Ve rispondo en maniera scièta: «Poch o gnent».

Ma prima de scriver altro ve conto en par de fàti (veri, no monàe) che forsi pòl spiegàr quel che volerìa butàrve lì...



Alòra. Nei ani Otanta el pòr Sergio Molinari (che no riésso ancora a farme na resóm che no 'l ghe sia pù) el lavoréva a l'Alto Adige (così se ciaméva prima el Trentino) nela redaziom de Roveredo (foto a pié di pagina).

En dì el torna dale ferie - così el me l'ha contàda - e come tuti quei che torna da le ferie el varda, se sa, quel che i altri i gà lassà nela cartèla.

Nela cartèla (che l'era na tèca) de solit se metéva denter i articoi da publicar.

En pratica, quei che per diversi motivi no i era nài sù 'l giornal prima... o perché i èra massa longhi, o perché era arivà en necrologio proprio en quel posto dove el necrologio el doveva nar, o perché i èra massa corti per quel tipo de menabò (empaginaziom).







Ensoma, per farla finia, i èra restài lì en mùa 'sa fàlo alóra el Sergio, ancora abronzà dal mar, poca voia de tornar a laorar, e de no nàr pù envéze al bar, a zugàr a carte, a ciapàr 'l sól?

El tira fora na sbrazàda de sti articòi veci e 'l scominzia a meterli nel menabò.

Stando atento, se sa, a cambiar quando se trovéva ieri, domani, l'altro giorno... con recentemente, nei giorni scorsi o adiritura lassàndoli senza date quando no se capìva bem.

El dì dopo, cosita, và fora na pagina de Roveredo praticamente identica a quéla de 'n més prima.

Zà, perché quei articoi i èra zà stadi publicài e méssi per sbài en quela teca famosa... l'era copie ensoma, non articoi restai lì spetàndo el so turno.



Eco, tut quest per dir che 'l dì dopo, nesùni (par sol n'asociaziom che l'aveva eleto el diretivo sì, ma dopo l'aveva anca nominà el presidente... e ne l'articol no 'l ghera) s'era acòrt de quela pagina... vecia.

De pù. Par che adiritura qualche partito el sia entervegnù per risponderghe a quel che - el mes prima, magari en temp de ferie el pòl scapàr... - n'altro partito l'aveva scrit.







N'altro fato: per sbài, su l'Adige stavolta (mi no gh'ero en redaziom però... se no magari févo 'l stés sbài) và sù en luglio, le clasifiche de na gara de sci.

E no sci estivo o coi rulli neh... propri sci da inverno... en Polsa de Brentònech.

'Sa suzéde?

Telefona un de quei che avéva fat la gara: «Ma 'cramento, ve l'avevo dit en tute le maniere che avé copià mal el nome de me fiol... e ancora zamài el meté sù sbaià.»



Tut sto giro lonch per dir che sui giornai veci, anca de tanti ani, gh'è robe che le podrìa esser stà scrite anche 'n sti dì.

E lassém stàr la Lopio-Busa, l'ospedal de Arco... sarìa come vinzer fazile, zugar a carte scuèrte.

No, anca en politica: dove se parla de pensiom da meter a posto se no i conti no i torna, de la sinistra che no la se trova tant bem... coi altri dei sòi, de i autonomisti che no i sà pù 'n do tacàrse per nar al governo, de... la lege eletorale che bisogna cambiar osc'ia.



E po' el nof ospedal de Trent, i vitalizi a Trent e Bolzam, benzina che va su e zo, zent che sfugna, quel che vive soto i cartòni, el massa calt, el massa fret, la nef che no vèi pu, le mèze stagiom finide, Dellai dapertut, bèghe per l'òrs, putèi che no trova da aloràr...

Ma no vòi rovinarve la sorpresa, né a veder sti «miscioti» e 'l capiré da voi... che anca questo l'ho scrit déze ani fa.

No,no, scherzo neh.

