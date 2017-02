Il Consiglio provinciale approva la riforma delle cave

02/02/2017

Favorevoli 23, contrari Fugatti, Bottamedi e Cia, astenuti Degasperi, Borga e Civettini

Con 23 voti favorevoli, 3 contrari (Fugatti, Bottamedi, Cia) e l’astensione di Degasperi, Borga e Civettini della Civica Trentina il Consiglio provinciale ha approvato nel tardo pomeriggio di oggi il testo unificato dei disegni di legge di modifica delle norme provinciali in materia di cave dell’assessore Alessandro Olivi e del consigliere Walter Viola (Progetto Trentino).

Dopo un ampio confronto, durato due giorni, si è raggiunta la quadra che ha permesso di mettere assieme i diversi interessi e dare un nuovo riferimento normativo ad un settore che, hanno osservato numerosi consiglieri intervenuti in dichiarazione di voto, aveva estrema necessità di una riforma.

Dopo l’ennesima interruzione in apertura di seduta del pomeriggio, per dare modo ai consiglieri di apporre le firme sulle norme concordate, il Consiglio provinciale ha riavviato alle ore 16.00 l’esame del testo unificato in materia di cave.

Ritirati, con qualche eccezione, gli emendamenti non accolti di Fugatti e Degasperi, l’aula è passata velocemente alla votazione dell’articolato e l’approvazione del testo è arrivata alle ore 19.00.



Sull’articolato

Alcune delle parti dell’articolo 2 sulle clausole sociali sono frutto del lavoro di confronto fatto in Commissione, ha osservato Filippo Degasperi (5 Stelle) in particolare l’obbligo di adozione del rispetto del contratto territoriale integrativo provinciale: un’evoluzione nell’atteggiamento da parte della provincia che impedisce di svicolare dal contratto e che speriamo venga adottato anche per altri comparti.



Maurizio Fugatti (Lega nord) è intervenuto per spiegare i risultati della trattativa dei giorni scorsi: rimane una valutazione pesantemente negativa del disegno di legge, ha detto, anche se è indubbio che il confronto di queste giornate hanno portato a migliorare diversi aspetti del testo, attraverso l’introduzione di diverse proposte emendative.

Nello specifico, ha spiegato, alcuni degli aspetti che sono stati migliorati: viene tolto dal disegno di legge il tema della pesatura e vengono introdotti sistemi più idonei e con costi ridotti, sentiti i Comuni e le associazioni di categoria (art. 12); viene modificata in parte la clausola sociale che è fatta valere anche per i disoccupati di lungo periodo (art. 13); con un emendamento è prevista la possibilità di deroga al 40%, se il concessionario dimostra motivazioni serie e concrete; un bando tipo permette di favorire l’impegno di aziende da anni attive nel settore (art. 31), introducendo una serie di elementi di valutazione (art. 14); la legge in vigore prevede sospensione, decadenza e revoca della concessione, in questa legge con un emendamento si prevede che il comune possa sospendere l’esercizio dell’attività di cava per effettuare una serie di valutazioni; viene introdotto il meccanismo della media per i macrolotti che garantisce una maggior durata delle concessioni (art. 37) ecc.



Walter Kaswalder ha precisato che, pur espulso dal Patt, è stato eletto in quel partito con oltre 4500 preferenze ed ha preso parte ai lavori del disegno di legge in discussione in qualità di consigliere autonomista e a sostegno di interessi che sono da sempre tutelati da quel partito.



All’articolo 17 è stato approvato un emendamento, primo firmatario Pietro Degodenz che subordina all'intesa con i Comuni l'approvazione del regolamento sui rapporti con le Asuc. Tre emendamenti del Patt all’articolo 23, richiamati dal consigliere Lorenzo Ossanna, promuovono le istituzioni di indirizzo scolastico professionale per la lavorazione della pietra e favoriscono con politiche di marketing e corsi di formazione il distretto del porfido.



L’articolo 30, ha notato Fugatti è una «norma simbolo» di questo disegno di legge: in esso è contenuta la volontà di utilizzare tutte le forme dell’autorità anche dello Stato italiano per controllare i cavatori.

Il consigliere Degasperi, per contro, ha replicato che tra gli strumenti che i cittadini italiani hanno a disposizione c’è anche la polizia di Stato che non esercita un’azione contro la nostra autonomia: in un settore come questo che negli anni è assomigliato via via sempre di più al Far West ben venga anche il lavoro di più organi di controllo.



Filippo Degasperi ha illustrato l’articolo 31 che riguarda la decadenza e la revoca dell’autorizzazione e della concessione, «uno dei pilastri della riforma e una delle ragioni per cui non ha condiviso il testo finale».

Si sta parlando di imprese che lavorano un bene pubblico e che dovrebbero essere eticamente maggiormente responsabili, mentre qui si prevede possano violare gli obblighi. Mi sarei aspettato un’attenzione alle imprese che si comportano bene e non la concessione di scappatoie a quelle che infrangono le regole.



Una valutazione di merito su quest’articolo l’ha aggiunta l’assessore Alessandro Olivi: questa è una legge che cambia l’impostazione rispetto alla legge vigente, ha detto. Quella (la legge vigente) seguiva la facoltà in capo al Comune per la valutazione di volta in volta, discrezionale, se comminare la sanzione più grave (decadenza o revoca della concessione); questa legge invece “impone”, rende più lineare e trasparente il processo di proporzionalità tra violazione e provvedimento.



Alcuni emendamenti sono stati mantenuti dal consigliere Degasperi «per fare riflettere, come ad esempio quelli all’articolo 33 – ha osservato, – considero le sanzioni previste da questa legge riduttive e insufficienti come deterrente, se raffrontate ai danni che provocano certe violazioni.»

Un emendamento di Degasperi all’articolo 42, prevede il coinvolgimento di un rappresentante delle Asuc all’interno della commissione tecnica che stabilisce il range dei canoni delle concessioni.



Alessandro Olivi ha espresso soddisfazione per «un lavoro importante di ascolto e di arricchimento, migliorato con il contributo di molti» e ha ringraziato chi ha seguito l’iter di un disegno di legge che ha definito «molto complesso».

In modo particolare la riconoscenza l’ha rivolta agli uffici per un impegno «generoso, competente, specializzato» e ai consiglieri Viola e Degasperi «che hanno molto contribuito alla costruzione di questa proposta».

Un settore, quello del porfido, che queste norme indirizzano verso la responsabilità e la qualità.

«Non è un ddl burocratico – ha aggiunto – nella misura in cui le regole sono al servizio della difesa della collettività e di sostegno alle buone pratiche.»

