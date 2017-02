Fiere zootecniche, domande di contributo entro 30 giorni

03/02/2017

Approvati dalla Giunta provinciale di Trento i criteri per ottenere l'aiuto

Le domande delle aziende zootecniche per accedere al contributo previsto dalla legge provinciale sull'agricoltura a copertura delle spese per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre zootecniche che si svolgeranno nel 2017 dovranno essere presentate entro un mese.

E' quanto stabilisce una delibera approvata stamane dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore all'agricoltura Michele Dallapiccola.

Il provvedimento, che detta i criteri per la concessione di tali aiuti, recepisce i nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

Le spese ammesse a contributo sono quelle di iscrizione, spese di viaggio e trasporto degli animali, per pubblicazione e avvisi, affitto dei locali e stand espositivi, premi fino ad un valore di 1.000 euro per premio e vincitore.

L'entità del contributo provinciale copre il 100% della spesa ammessa.

