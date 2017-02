«La Valsugana comincia ad andare stretta»

03/02/2017

Alle 7 di stamattina due auto sono andate in collisione e una ha cappottato

I Carabinieri, che solo ieri hanno inviato un rapporto su un altro incidente avvenuto sulla Statale della Valsugana, hanno già dovuto inviarne un altro perché due auto sono venute a collisione e una delle due ha cappottato, come si vede dalle foto.

Probabilmente è stata la pioggia a cogliere alla sprovvista i conducenti dei due automezzo.

Anche in questo caso, precisano i militari dell’Arma, per fortuna ci sono feriti di lievissima entità e, ancora più importante, nessuno aveva superato l soglia alcolica. D’altronde, alle 7 di mattina sarebbe stato singolare registrare un abuso di alcol.

La strada è stata sgomberata dai locali Vigili del fuoco.

