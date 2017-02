Madonna di Campiglio: i Carabinieri fermano maestri di sci abusivi

03/02/2017

Si tratta solitamente di stranieri che devono chiedere l’autorizzazione alla Provincia autonoma di Trento almeno un mese prima

I Carabinieri di Madonna di Campiglio, come ogni anno, effettuano una serie di controlli sulle piste da sci con i propri servizi di vigilanza e soccorso sulle piste della Val Rendena.

Proprio durante i servizi sulle piste e in considerazione del fenomeno già riscontrato dei maestri di sci abusivi - soprattutto provenienti dall’estero - i Carabinieri, nel comprensorio del Grostè, hanno controllato un gruppo di ragazzi polacchi, una decina in tutto, mentre effettuavano una lezione di sci con il loro maestro, un connazionale di 43 anni, privo dell’autorizzazione.



Tale autorizzazione viene concessa dalla Provincia Autonoma di Trento, previa richiesta trenta giorni prima dell’arrivo, agli istruttori che non sono in possesso dell’abilitazione nazionale.

La sanzione, di 200 euro, è stata subito pagata e la lezione interrotta definitivamente, così il gruppo è stato costretto a ritornare a Pejo, dove sono alloggiati in questo periodo di vacanza.

In tutto sono stati controllati sette gruppi, di cui 6 risultati in regola.

© Riproduzione riservata