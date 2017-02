Convegno all'Eurac: «Viviamo dove gli altri fanno vacanza»

03/02/2017

Venerdì 10 febbraio per iniziativa dell'Ufficio comune Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino

Venerdì 10 febbraio all'Eurac di Bolzano si parlerà di promozione delle città di Bolzano, Trento e Innsbruck, integrazione con le promozioni turistiche regionali ed industria congressuale.

Un appuntamento promosso dall'Azienda di promozione turistica e dal Comune di Bolzano, da Eurac e dall'Ufficio comune Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

L'obiettivo del convegno è quello di condividere esperienze di promozione locali, facendo incontrare city manager, aziende di soggiorno, aziende di promozione turistica, professionisti dell'industria congressuale e del turismo.

Lo slogan scelto per lanciare l'iniziativa risveglia la consapevolezza della fortuna del vivere in questo spazio alpino: «Viviamo dove gli altri fanno vacanza».



Il Trentino presenterà al convegno bolzanino, che comincerà alle ore 14 con i saluti di Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Paolo Pavan, presidente dell'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e Roland Psenner, presidente di Eurac, l'esempio positivo del Festival dell'Economia di Trento.

Ne parlerà Marilena Defrancesco, dirigente del Servizio relazioni esterne della Provincia di Trento e "regista" dell'organizzazione del Festival.

Alle 14.10 interverrà Dieter Hardt-Stremayr, vicepresidente di European Cities Marketing (Ecm) e direttore dell'azienda di promozione turistica di Graz.



Subito dopo, spazio al Festival dell'Economia di Trento, al quale seguirà la relazione del sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi sulla European Youth Orchestra. Chiuderà gli interventi Bernhard Vettorazzi, responsabile del marketing cittadino di Innsbruck, che parlerà di eventi sportivi.

La capitale del Tirolo ospiterà nel 2018 i mondiali di ciclismo e sta valutando anche l'ambizioso progetto di una candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026. Infine tavola rotonda sui temi trattati moderata da Pier Paolo Mariotti.

La partecipazione all'evento è gratuita, iscrizione obbligatoria su www.eurac.edu/ocm17, informazioni allo 0471-055043, o a meeting@eurac.edu. Prevista anche la traduzione simultanea degli interventi.

