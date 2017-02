L’uomo-lupo dei Mali Weil in scena allo spazio Kn di Trento

03/02/2017

Sabato e domenica il collettivo artistico e l’officina di Centrale Fies conducono il progetto creativo dedicato al corpo politico dell’individuo

Continuano gli appuntamenti artistici all’interno del nuovo spazio Kn in centro storico a Trento dedicato al sostegno e alla diffusione della cultura contemporanea.

Sabato 4 e domenica 5 febbraio i Mali Weil, collettivo artistico sostenuto da Centrale Fies, conducono «Wolf-man knowing», performance per 3 spettatori alla volta che rientra nel ciclo di ricerca «Animal Spirits».

L’evento fa parte del progetto House of Immortalities/2.Knowing realizzato con il contributo di Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.



Lo spirito che guida le attività di Kn, spazio fondato dal curatore Federico Mazzonelli e inaugurato nel dicembre scorso, è quello di creare un luogo aperto e trasversale che possa ospitare mostre, incontri, dibattiti, progetti di residenza e scambio con altre realtà italiane e internazionali, affiancando un’attività di vero e proprio scouting nell’ambiente artistico emergente che trovi qui la sua occasione espressiva o di promozione.



Mali Weil è una piattaforma artistica basata a Trento, costituita da Elisa Di Liberato, Lorenzo Facchinelli e Mara Ferrieri.

Tramite progetti che spaziano dal design alle pratiche relazionali,

dalla progettazione culturale alla creazione di format audiovisivi, sviluppa una ricerca che indaga le potenzialità della performance come motore di creazione e spazio di diffusione di immaginario politico.

Mali Weil è artista associato per Centrale Fies.

