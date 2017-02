Giornata mondiale lotta contro il cancro: importante la prevenzione

03/02/2017

In occasione della Giornata che si celebra sabato 4 febbraio si pone l’l'attenzione sulla prevenzione dei fattori di rischio

Lo scopo principale della Giornata mondiale della lotta contro il cancro, indetta dall'Organizzazione mondiale della sanità il 4 febbraio, è quello di sensibilizzare la popolazione nei confronti dell'importanza della prevenzione, della ricerca e del trattamento delle numerose malattie oncologiche.

In Alto Adige le malattie oncologiche sono al secondo posto tra le cause di decesso dopo le malattie dell'apparato cardiocircolatorio ed a causa dell'aumento dell'età della popolazione aumenta anche il numero delle malattie oncologiche.

In base ai dati raccolti dall’Osservatorio epidemiologico provinciale tra il 2010 ed il 2015 i casi di tumore maligno in Alto Adige sono aumentati.

In particolare per quanto riguarda gli uomini il tumore più frequente è quello della prostata (21,5% dei casi), seguito dal tumore all’intestino (11,3%) ed al polmone (10,2%).



Tra le donne il tumore più frequente è quello che al seno (25,6%), seguito dal carcinoma al colon-retto (11,7%) ed al polmone (5,9%).

Nella sua nota l'assessora Martha Stocker sottolinea che le possibilità di guarigione da una malattia oncologica sono strettamente legate alla precocità della sua identificazione e pone l'accento sulla prevenzione e sul trattamento da parte di strutture sanitarie qualificate.

Uno dei fattori importanti nel campo della prevenzione è rappresentato dall'attività fisica la cui carenza può provocare problemi di obesità e rappresenta un fattore di rischio per malattie coronariche, diabete mellito ed alcune forme tumorali.

«Svolgere quotidianamente una mezz’ora di attività fisica e seguire una dieta equilibrata sono fattori importanti per prevenire l’insorgere di malattie tumorali. Nel caso di sintomi è inoltre importante rivolgersi immediatamente al proprio medico in quanto l’identificazione precoce della malattia può contribuire in maniera determinante alla sua guarigione» sottolinea l’assessora Stocker.



Un ruolo importante in quest’ambito viene svolto attualmente dalla campagna «Cambio stile» che mira a sensibilizzare la popolazione verso stili di vita più sani ed in grado di prevenire alcune tra le più diffuse malattie croniche.

La campagna è composta da incontri presso i vari distretti sanitari del territorio provinciale nel corso dei quali vengono illustrati i principi che ispirano i corsi «Evviva» di prevenzione e di auto responsabilizzazione delle persone nei confronti di stili di vita corretti.

Nel corso degli incontri viene inoltre distribuito materiali informativo ed una sorta di guida per cambiare in meglio il proprio stile di vita.

Un altro aspetto fondamentale nel campo della prevenzione è rappresentato dagli screening che vengono effettuati nelle strutture dell’Azienda sanitaria provinciale per identificare tempestivamente l’insorgere di una malattia e spaziano dalla mammografia, alla prevenzione del tumore dell’intestino, sino al PAP test.



In autunno prenderà avvio inoltre un nuovo progetto che prevede la prescrizione medica di movimento in teso come misura preventiva ed in alcuni casi addirittura come vera e propria terapia.

Nell’ambito della certificazione oncologica sulla pagina web dell’Azienda sanitaria all’indirizzo http://www.asdaa.it/infotumori/ si possono trovare preziose informazioni dedicate alle persone alle quali è stato diagnosticato un tumore, ai loro familiari ed a tutti gli interessati.

Qui vengono presentate le più importanti informazioni utili ad affrontare ed a superare al meglio le difficoltà della malattia.

Tra le misure più importanti in questo settore vi sono i Day hospital oncologici realizzati presso gli ospedali di Bressanone e di Brunico, così come lo sviluppo della radioterapia in Alto Adige.

«La diagnosi di tumore è un evento pesante sia per i pazienti che per i loro congiunti, per questa ragione siamo impegnati ad offrire loro la migliore assistenza lungo tutto il ciclo di trattamenti» afferma l’assessore Stocker.

