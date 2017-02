Ecosistema fiumi alpini: Talvera, Isarco e Adige sotto la lente

03/02/2017

Agenzia Protezione Civile di Bolzano capofila in progetto UE «HyMoCARES» che indaga struttura e funzione dei fiumi alpini: a Vienna fissata la strategia

Il tratto del Talvera rivitalizzato a Bolzano.



Durante il primo incontro nella capitale austriaca i partner progettuali, dei quali è capofila l'Agenzia per la Protezione Civile della provincia di Bolzano, è stata fissata la roadmap operativa per i prossimi tre anni del progetto «HyMoCARES» che rientra nel programma Interegg «Alpine Space» (http://www.alpine-space.eu/projects/hymocares/en/home).

In dodici aree pilota lungo i fiumi alpini, fra i quali il Talvera, l'Isarco e l'Adige, saranno compiuti rilevamenti riferiti alla loro morfologia e funzione quale ecosistema con una visione complessiva.

L'obiettivo è quello di gestire e mantenere i fiumi alpini e il loro ruolo.



Come spiegano il responsabile e il cooridnatore di progetto, Andrea Marangoni e Willigis Gallmetzer, esperti dell'Agenzia per la Protezione civile altoatesina, un ambito oggetto di particolare attenzione sarà la varietà morfologiche delle acque create dai sedimenti, da ghiaia e pietrisco, da piante morte.

I fiumi alpini proprio per i differenti paesaggi ai quali danno vita, influiscono sulla biodiversità e sul benessere umano.

Partner progettuali sono enti sei Stati alpini, per un totale di 13 enti pubblici coinvolti e 37 osservatori, nonché vari istituti di ricerca.

Per l'Italia, accanto all'Agenzia per la Protezione Civile di Bolzano, partecipano al progetto quella della Provincia di Trento, l'Autorità di Bacino dell’Adige, e il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale CIRF.



L'incontro a Vienna per i partner del progetto di ricerca sui fiumi alpini.



