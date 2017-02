Tirocini formativi: approvato l'Accordo fra Provincia e Apss

03/02/2017

I laureati in medicina e chirurgia potranno svolgerli presso le strutture dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari

I laureati in medicina e chirurgia potranno svolgere presso le strutture dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari i tirocini formativi extracurriculari.

Lo ha stabilito oggi la Giunta, con una deliberazione dell'assessore alla salute e politiche sociali, Luca Zeni, che ha approvato lo schema di Accordo fra la Provincia e l'Azienda sanitaria.

«Tali tirocini costituiscono un'occasione formativa importante per il giovane medico neo laureato, il quale può conoscere da vicino la realtà sanitaria trentina - chiarisce l'assessore Luca Zeni. - oltre ad offrire all'Azienda sanitaria la possibilità di sviluppare le competenze tutoriali del proprio personale.»



Questi i punti salienti dello schema di Accordo

- la Provincia si configura quale soggetto promotore dei tirocini, l'Azienda sanitaria quale soggetto ospitante;

- la Provincia, attraverso il Piano triennale della formazione degli operatori del Sistema sanitario, individua le branche specialistiche ritenute prioritarie per attivare i tirocini e assegna all'Apss un finanziamento annuo per la corresponsione diretta ai tirocinanti dell'indennità;

- l'Azienda sanitaria emana un avviso pubblico per l'ammissione ai tirocini, individuando sulla base di una graduatoria i soggetti ammessi e predisponendo per ciascuno un progetto formativo individuale;

- la Provincia, quale soggetto promotore, individua un tutor organizzativo preposto all'organizzazione e monitoraggio dei tirocini, mentre l'Azienda sanitaria individua il tutor medico supervisore delel attività di tirocinio;

- il tirocinante sottoscrive il proprio progetto formativo nell'ambito del quale viene a conoscenza degli obiettivi formativi da raggiungere, degli obblighi e diritti connessi alle attività espletate durante il tirocinio, che può avere una durata massima di 6 mesi;

- l'indennità di tirocinio è pari a 500 euro al mese; il tirocinante deve svolgere su base mensile almeno l'80% delle ore previste dal progetto formativo.

© Riproduzione riservata