La BCC di Barlassina ha scelto Cassa Centrale Banca

03/02/2017

Prosegue la marcia di CCB con la nuova importante preadesione dalla Lombardia

Il CdA della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina ha scelto di far parte del costituendo gruppo bancario Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano.

L’orientamento del CdA, come richiesto da Banca d’Italia, dovrà essere ratificato dall’assemblea dei soci.

Per il Presidente di Cassa Centrale Banca Giorgio Fracalossi «si tratta di una scelta importante che ci onora; una scelta che rafforza il nostro progetto e consente di allargare ulteriormente il perimetro del nuovo gruppo bancario.

«Siamo impegnati nel perfezionamento dei piani industriali. Ciascuna BCC deve poter continuare a svolgere il proprio insostituibile ruolo di banca di comunità pur collocata all’interno di un Gruppo come il nostro che ne promuove la redditività, l’efficienza e la crescita.»



La Banca di Credito Cooperativo di Barlassina è nata nel 1953 come «Cassa Rurale e Artigiana» per contribuire allo sviluppo economico e sociale della propria terra, la Brianza di mezzo.

Oggi, con 184 dipendenti e 17 filiali, serve un'area operativa composta da 60 Comuni, in prevalenza situati nelle province di Milano e Monza e Brianza, ma anche Como e Varese. I fondi intermediati ammontano a 2 miliardi di euro.

I soci sono oltre 1.800 Il Cet1Ratio è al 22,8% , a livelli di primissimo ordine .

Dal 1 febbraio il Presidente della BCC di Barlassina è Stefano Meroni, vice Presidenti Giuseppe Casella (vicario) e Giuseppe Porro.

