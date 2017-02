Short track, a Dresda partenza sprint dell'Italia

03/02/2017

Ottimo avvio degli azzurri nella prima giornata della quinta tappa di Coppa del Mondo, in Germania, con entrambe le staffette qualificate per le semifinali

Tommaso Dotti, 23 anni, grande protagonista nella prima giornata di Dresda.



Pressoché nessun intoppo e tante, tantissime conferme: parte con il piede giusto l'Italia nella prima giornata della quinta tappa stagionale di Coppa del Mondo di scena a Dresda, in Germania.

Dopo l'exploit degli Europei di Torino, infatti, la Nazionale del c.t. Kenan Gouadec conferma i progressi messi in evidenza nella rassegna continentale, in primis con le staffette, qualificate entrambe per le semifinali.

Quella femminile, composta, da Arianna Fontana (Fiamme Gialle Predazzo), Lucia Peretti (C.S. Esercito Courmayeur), Cynthia Mascitto (S.C. Courmayeur) e Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre Roma), finisce seconda in batteria dietro la Cina, e pure quella maschile formata da Andrea Cassinelli (V.G. Torino), Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena), Nicola Rodigari (C.S. Carabinieri) e Yuri Confortola (C.S. Carabinieri) si piazza alle spalle della sola Ungheria.



All'individuale poi percorso netto per Arianna Fontana, in semifinale nei primi 1.500 - gli unici a cui ha preso parte - e ai quarti di finale nei 500, con Lucia Peretti altrettanto abile a conquistare il pass su entrambi i 1.500 in programma.

Infallibile pure Cynthia Mascitto, che fa due su due qualificandosi ai quarti dei 1.000 e in semifinale nei secondi 1.500, mentre Martina Valcepina, avanti nei 500, dovrà invece effettuare i ripescaggi dei primi 1.500.

Ripescaggi a cui prenderanno parte anche Elena Viviani nei 500 e Cecilia Maffei nei 1.000: ma se la prima ha raggiunto i quarti nei 1.000, la seconda si è vista penalizzata nei secondi 1.500 e non tornerà dunque sul ghiaccio per provare a tornare in corsa.



Al maschile invece ottime le prove sui 1.500 con Dotti e Confortola avanti in entrambe le sessioni, con anche Rodigari qualificato nella seconda e Cassinelli invece destinato ai ripescaggi nella prima.

Lo stesso Cassinelli è stato poi penalizzato e quindi eliminato nei 500, distanza in cui hanno staccato il pass per i quarti Davide Viscardi (Agorà Skating Team Milano) e Mattia Antonioli (Bormio Ghiaccio).

Questi ultimi saranno invece destinati ai ripescaggi nei 1.000, dove Rodigari ha centrato l'accesso ai quarti.



Domani in programma quarti, semifinali e finali dei 1.000, semifinali e finali dei 1.500 e le semifinali delle staffette.

