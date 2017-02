Bressanone, topo d’appartamento arrestato dai Carabinieri

03/02/2017

Ha funzionato la solidarietà del vicinato che ha segnalato la presenza del malandrino

Si era introdotto in casa approfittando dell’assenza dei proprietari.

Ma la rete sociale, fatta di persone attente e vicini di casa scrupolosi, ha fatto sì che qualcuno avvisasse il 112 di rumori sospetti nella casa del conoscente.

L’invio di alcune pattuglie dei Carabinieri sul posto ha chiuso poi il cerchio.

È quanto successo stamane a Bressanone, in un’abitazione della frazione Perara, dove un giovane marocchino si era introdotto in una casa per compiere un furto.



L’allarme lanciato al 112 è stato raccolto da due pattuglie dei Carabinieri impiegate nelle vicinanze, che portatesi immediatamente sul posto, hanno silenziosamente raggiunto l’abitazione, sorprendendo il ladro mentre stava per abbandonare la casa.

La refurtiva, un computer ed alcuni oggetti personali, è stata immediatamente recuperata dai militari che l’hanno restituita ai proprietari di casa.

Il ventenne, invece, è stato dichiarato in arresto per furto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Bolzano davanti la quale comparirà nei prossimi giorni per la convalida.

