Argento Italia ai Mondiali di slittino naturale a Vatra Dornei

03/02/2017

Nella prima giornata una bella prova d'insieme di Greta Pinggera nel singolo femminile, Alex Gruber in quello maschile e nel doppio Patrick Pigneter e Florian Clara

Si apre con un argento il cammino dell'Italia ai Mondiali di slittino naturale di Vatra Dornei, in Romania.

La prima medaglia iridata italiana arriva grazie ad una bella prova d'insieme di Greta Pinggera nel singolo femminile, Alex Gruber in quello maschile e nella rodata coppia del doppio Patrick Pigneter e Florian Clara.

Gli azzurri non riescono ad arginare gli austriaci che conquistano l'oro grazie a Tina Unterberger, Thomas Kammerlander e Brueggeler/Angerer, ma si piazzano alle spalle dei biancorossi per 1"41.

Terzo posto per i russi Zaravina, Talikh e Martyanov/Rodin, solo 21 centesimi dietro gli azzurri.

