Due spettacoli in lingua inglese per la rassegna «Scappo a teatro»

03/02/2017

Il Teatro Cuminetti di Trento ospiterà per tre giorni – da lunedì 6 a mercoledì 8 febbraio – spettacoli in lingua inglese inseriti nella programmazione 2016/2017 della rassegna «Scappo a teatro», promossa dal Centro Servizi Culturali S. Chiara e rivolta al mondo delle scuole.

La compagnia Action Theatre in English, specializzata nella proposta di spettacoli in lingua inglese riservati al pubblico scolastico, porterà nei prossimi giorni a Trento due diverse rappresentazioni sceniche che saranno ospitate, su iniziativa del Centro Servizi Culturali S. Chiara, al Teatro Cuminetti nell'ambito della rassegna scappo a teatro.



Si inizierà lunedì 6 febbraio con «Dinosaur detective», una creazione drammaturgica di Rupert Raison che si rivolge ad un pubblico dal 3 ai 9 anni.

La storia è ambientata al Natural History Museum di Londra dove il detective paranormale John Bond viene chiamato dalla curatrice per investigare su un misterioso furto di ossa di dinosauri.

Con la scusa di accompagnare la sua nipotina di 10 anni ad un «sleepover» in mezzo agli scheletri e ai fossili preistorici, il detective e la bambina passeranno una notte terrificante e indimenticabile.

L'azione comprende momenti comici, mistero, musica, pupazzi, maschere, canzoni e molta partecipazione del pubblico ad un livello della lingua inglese adatto alla classe terza della scuola primaria.

Le musiche sono di Andrea Bove su testi di Rupert Raison, la scenografia di Gianni Cocomazzi e i costumi di Simona Randazzo.

Lunedì 6 febbraio sono previste al teatro Cuminetti due rappresentazioni dello spettacolo, la prima con inizio alle ore 9.00 e la seconda alle ore 11.00.



Un secondo spettacolo, adatto invece ad un pubblico dagli 11 ai 13 anni, è in programma, sempre al Teatro Cuminetti, martedì 7 e mercoledì 8 febbraio. Si intitola «Franky goes to Hollywood... and back».

Ambientato tra il Covent Garden di Londra e Hollywood, racconta la storia di Franky Pavone, un artista di strada italiano, esperto di giocolerie e monociclo che parte alla volta dell'America per interpretare la parte di protagonista in un film.

La sua avventura viene raccontata da due attori – Rupert Raison e Francesco Giorda – che interpretano sei diversi personaggi. Con pochi mezzi, molta interazione col pubblico e una colonna sonora a ritmo di rock. Avvalendosi anche delle maschere create da Mike Chase.



Martedì 7 e mercoledì 8 febbraio è prevista per lo spettacolo una doppia rappresentazione con inizio alle ore 9.00 e alle ore 11.30.

