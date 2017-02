Snowboard, Felicetti ottimo quarto nel PGS di Bansko

03/02/2017

Nadya Ochner fuori ai quarti – Vittoria per Radoslav Yankov e Patrizia Kummer





Ottimo quarto posto per Mirko Felicetti nel PGS di Bansko.

Felicetti è riuscito a superare tutti i turni di finale, battendo il compagno di squadra Maurizio Bormolini agli ottavi, quindi il russo Valery Kolegov ai quarti, per essere sconfitto di misura in semifinale dallo svizzero Nevin Galmarini e accedere così alla finalina, dove ha ceduto all'esperto Benjamin Karl.

La vittoria è andata al bulgaro Radoslav Yankov, davanti a Galmarini e a Karl.

Gli altri azzurri si erano fermai agli ottavi: Bormolini sconfitto da Felicetti, mentre Aaron March era uscito contro lo svizzero Kaspar Fluetsch.

Christoph Mick e Roland Fischnaller non si erano qualificati per i turni di finale.

Nella gara femminile a spuntarla è stata l'elvetica Patrizia Kummer, davanti all'austriaca Julia Dujmovitz e all'altra svizzera jenny ladina.

Quarto posto per Claudia Riegler, che aveva eliminato l'azzurra Nadya Ochner ai quarti per soli 13 centesimi.

