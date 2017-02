Bici in treno: per l'estate chiesti più posti disponibili

03/02/2017

La richiesta di Trentino e Veneto a Trenitalia sulla tratta Bolzano-Trento-Verona

>

Più posti sui treni, a disposizione di cittadini e turisti, per trasportare le biciclette nel periodo estivo.

Questo l'obiettivo della richiesta fatta congiuntamente dall'assessore della Provincia autonoma di Trento Mauro Gilmozzi e l'assessora della Regione Veneto Elisa De Berti a Trenitalia.

L'integrazione è stata richiesta per il periodo tra giugno e settembre sui treni regionali e regionali veloci sulla tratta Bolzano-Trento-Verona.



«Trenitalia – spiega l'assessore Gilmozzi – ha, nel contratto di servizio con la Provincia, l'impegno alla messa a disposizione di treni che sempre dispongano di posti bici.

«Anche il rinnovo della flotta operante sul territorio regionale è stato attuato in linea con questa visione. In particolare i 6 nuovi treni Jazz hanno una capacità di 20 posti bici in ogni periodo dell'anno, estendibile a 30 durante il periodo estivo.»



I servizi ferroviari offerti sulla tratta Bolzano Trento Verona appartengono per la tratta Bolzano-Trento alla Provincia di Bolzano, e per la tratta Trento-Verona alla Provincia di Trento, che hanno in corso i rispettivi contratti di servizio sino al 2024 con Trenitalia.

Sulla linea Bolzano – Trento – Verona Porta Nuova viene effettuato un servizio cadenzato di treni regionali con collegamenti ogni 60 minuti, a cui si aggiunge il servizio dei treni regionali veloci, due volte ogni ora.



Offerta bici

L’offerta bici sulla tratta Bolzano-Trento-Verona interessa 46 treni regionali e regionali veloci nei giorni feriali e 28 nei giorni festivi. Nei giorni feriali sono quindi 830 i posti bici a disposizione dei ciclisti, 500 nei giorni festivi.



Tariffe biciclette

Ogni viaggiatore può trasportare una sola bicicletta, di dimensioni non superiori ai due metri, acquistando il supplemento bici valido 24 ore.

In alternativa può acquistare un altro biglietto di corsa semplice di seconda classe.

Per viaggi all’interno della provincia di Trento il trasporto della bici ha un costo di 2 euro per ogni viaggio di corsa semplice, fatti salvi i casi di gratuità previsti da particolari tariffe.

