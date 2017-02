La guida a Revivre Milano-Diatec Trentino (ore 18)

04/02/2017

Riparte la Superlega Unipolsai, domani in campo a Busto Arsizio per il 21° turno

Foto dell’andata di Marco Trabalza.



Dopo la pausa del precedente weekend, dedicato interamente alla Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2017, torna in scena nel fine settimana la regular season di SuperLega UnipolSai 2016/2017. Nel ventunesimo turno, che ha già visto giocare venerdì sera l’anticipo Sora-Molfetta (3-1), la Diatec Trentino scenderà in campo al PalaYamamay di Busto Arsizio (Varese) per affrontare i padroni di casa della Revivre Milano; fischio d’inizio programmato per le ore 18 di domenica 5 febbraio.

Diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.sportube.tv.





QUI DIATEC TRENTINO

Messasi alle spalle la settimana dedicata esclusivamente alle Coppe, la formazione gialloblù riprende il discorso legato al campionato, aprendo con la trasferta lombarda il rush finale della stagione regolare in cui dovrà difendere il secondo posto che attualmente condivide con Perugia (impegnata nella stessa giornata in casa con Civitanova).

«Inizia la parte finale del girone di ritorno e dobbiamo farci trovare pronti perché in palio in ogni partita ci saranno punti pesantissimi, – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti. – Abbiamo speso tante energie per arrivare sino alla finale di Coppa Italia e adesso dobbiamo ritrovare una nuova spinta per concludere nel miglior modo possibile la regular season.

«Il cammino inizia con l’impegno sul campo della Revivre, squadra che ha raccolto meno di quanto meritasse perché è stata spesso condizionata da infortuni. Si tratta di una formazione che in posto 4 ha talento e da cui dovremo quindi guardarci con attenzione.

«Se vogliamo essere ancora una volta quello che ci siamo ripromessi ad inizio stagione, abbiamo bisogno della vittoria; l’obiettivo è restare fra le migliori squadre di SuperLega sino alla fine.»



La Diatec Trentino partirà alla volta di Busto Arsizio nella prima serata odierna, a meno di ventiquattrore dal rientro dalla Finlandia, dove ha colto la venticinquesima vittoria stagionale in trentatré gare sin qui disputate.

Lo staff tecnico può contare su tutto l’organico a propria disposizione e verosimilmente deciderà solo all’ultimo quale tipo di schieramento proporre, con Nelli e Daniele Mazzone che a Sastamala hanno dimostrato di poter nuovamente offrire una alternativa valida nei rispettivi ruoli.

Al PalaYamamay, dove domenica mattina svolgerà la classica rifinitura pre-gara fra le 9.30 e le 11, Trentino Volley disputerà la 693ª gara della sua storia, la 378ª lontano da Trento (bilancio 236 vittorie e 141 sconfitte).



GLI AVVERSARI

La vittoria di Sora su Molfetta nell’anticipo di venerdì sera ha relegato all’ultimo posto solitario della classifica la Revivre Milano, squadra che sin qui ha vinto solo tre partite in tutto il campionato (le due con Molfetta e poi in casa anche quella con Padova) e raccolto appena tredici punti.

Per provare ad invertire la rotta di una stagione sin qui particolarmente sfortunata anche per quanto riguarda gli infortuni, la Società meneghina nei giorni scorsi ha lasciato partire l’opposto serbo Starovic (passato al Paok Salonicco), sostituendolo col giovane polacco Adamajtis, prelevato in settimana dal Czestochowa. In diagonale a Sbertoli nel match di domenica potrebbe essere però impiegato il canadese Hoag (7° battitore del torneo con 32 ace personali), lasciando così spazio a Marretta e Skrimov in banda.

Al centro c’è invece solitamente posto per Gianluca Galassi, prestato durante la scorsa estate da Trentino Volley per maturare esperienza importante nel massimo campionato nazionale. Dopo una fiammata iniziale, contraddistinta anche dall’importante punto strappato al PalaPanini, il girone di ritorno della Revivre è stato condizionato dalle ultime cinque sconfitte consecutive; la più recente il 22 gennaio per 1-3 a Verona, dopo aver sfiorato il tie break.



I PRECEDENTI

Domenica verrà scritto solo il sesto capitolo del confronto fra Trentino Volley e Power Volley Milano (Società nata solo nel 2013, alla terza stagione consecutiva nel massimo campionato italiano).

Fra i due Club quindi gli unici precedenti ufficiali sono quelli riferiti alle regular season 2014/15, 2015/16 e al match d’andata di quella in corso, vinto per 3-0 dai gialloblù il 6 novembre 2016, con parziali di 29-27, 25-19, 25-19 e Urnaut mvp.

Il bilancio della sfida parla esclusivamente per Trento con 5 vittorie in altrettante gare giocate ed un solo set concesso agli avversari (il 24 febbraio 2016 al PalaTrento).

La partita in casa della Revivre verrà disputata per la terza stagione di fila in un impianto differente: l’8 febbraio 2015 si giocò al Forum di Assago, il 5 dicembre 2015 al PalaBorsani di Castellanza e domani al PalaYamamay di Busto Arsizio.

Nelle sue precedenti tredici stagioni di massima serie, Trentino Volley aveva affrontato già altre due differenti compagini milanesi: l’Asystel, in sei circostanze, fra il 2000 e il 2003 e la Sparkling, in due occasioni, fra il 2007 e 2008.

Il bilancio che tiene conto di tutte le gare contro squadre meneghine è in leggero vantaggio per Trento: otto vittorie contro le cinque lombarde.



GLI ARBITRI

L’incontro sarà diretto da Maurizio Canessa (di Bari, in Serie A dal 2009) e Luca Sobrero (di Carcare – Savona, in massima serie dal 1996 ed internazionale dal 2004).

I due fischietti sono alla prima gara congiunta in SuperLega UnipolSai 2016/17, la terza di sempre per Canessa (con cui quindi Trentino Volley non vanta precedenti), la decima stagionale per Sobrero, che ha già arbitrato Padova-Trento 2-3 (14 ottobre) e Modena-Trento 2-3 del 20 novembre.



RADIO, INTERNET E TV

La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di Trentino Volley.

I collegamenti con Busto Arsizio saranno effettuati all’interno di «Campioni di Sport», contenitore sportivo domenicale dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sull’home page www.trentinovolley.it, mentre sul sito www.radiodolomiti.com sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web «Lega Volley Channel», all’indirizzo internet www.sportube.tv/volley; il servizio è a pagamento.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda già lunedì 6 febbraio alle ore 21.30 su RTTR, tv partner della Società di via Trener.

Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi pure sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).

© Riproduzione riservata