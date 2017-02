Anno scolastico 2017/2018: iscrizioni entro la prossima settimana

04/02/2017

Per le prime classi di elementari, medie e superiori scadenza il 6 febbraio, per le scuole dell'infanzia il 10 febbraio

Si chiudono lunedì 6 febbraio le iscrizioni alle prime classi delle istituzioni scolastiche trentine del primo e del secondo ciclo, ovvero elementari, medie e superiori, per l’anno scolastico 2017/2018.

Le domande di iscrizione si effettuano online sul portale servizionline.trentino.it, tramite la Carta provinciale dei Servizi / Tessera Sanitaria.

Per iscrivere il proprio bambino alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2017/2018 c'è tempo invece fino a venerdì 10 febbraio; hanno diritto all'iscrizione i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2018.



Primo e secondo ciclo

Le iscrizioni riguardano le prime classi delle istituzioni scolastiche trentine del primo e del secondo ciclo, ovvero elementari, medie e superiori, per l’anno scolastico 2017/2018. Il termine di scadenza è lunedì 6 febbraio.

La domanda di iscrizione online si può effettuare da casa: è sufficiente collegarsi al portale servizionline.trentino.it, nella sezione dedicata alla scuola e selezionare la voce «Iscrizioni scolastiche online».

Per accedere al servizio di iscrizioni scolastiche è possibile utilizzare la Carta Provinciale dei Servizi/Tessera Sanitaria di un genitore o tutore del minore, precedentemente attivata presso uno degli sportelli presenti sul territorio o la Security Card, che consente di accedere al servizio senza utilizzare un pc appositamente configurato.

Novità del 2017 la possibilità di accedere alle domande di iscrizione scolastica online anche mediante SPID, il sistema pubblico di identità digitale adottato a livello nazionale che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica identità digitale, utilizzabile da computer, tablet e smartphone.



Scuole dell'infanzia

Le iscrizioni riguardano i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2018 fino all'inizio dell'obbligo scolastico (bambini nati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2015).. Il termine di scadenza è venerdì 10 febbraio 2017.

Il modulo di iscrizione può essere ritirato presso la scuola o scaricato, per le scuole dell'infanzia provinciali, dai siti della Provincia autonoma di Trento e di «Vivoscuola» agli indirizzi www.modulistica.provincia.tn.it e www.vivoscuola.it; per le scuole dell'infanzia equiparate, dai siti informatici delle singole scuole e/o delle relative associazioni: Federazione provinciale scuole materne all'indirizzo www.fpsm.tn.it e Associazione Co.E.S.I. all'indirizzo www.associazionecoesi.com. Si può presentare domanda presso una sola scuola dell'infanzia.

Pre-iscrizioni: per i bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2015, le famiglie interessate alla frequenza anticipata della scuola dell'infanzia a partire dal gennaio 2018 possono presentare domanda di pre-iscrizione presso la scuola nei termini ordinari dal 1° al 10 febbraio 2017.

La pre-iscrizione consentirà alle famiglie di acquisire la precedenza nell'assegnazione dei posti disponibili per gennaio 2018, salva la necessità di conferma della domanda dal 2 al 6 ottobre 2017.

