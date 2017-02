Carabinieri: evade dai domiciliari, arrestato

04/02/2017

Aveva lasciato l’abitazione per andare a trovare la donna, dalla quale doveva stare lontano per decreto, che ha chiamato il 112

I Carabinieri di Trento, alle 14 di ieri, hanno arrestato un 31enne slovacco, residente in città, con l’imputazione di evasione.

L' uomo, che si trovava sottoposto dalla fine del 2016 al regime degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre, per scontare una condanna per rapina avvenuta nel luglio 2016, si è recato a trovare la ex compagna in violazione anche del divieto di avvicinamento cui era stato sottoposto a seguito di formale denuncia della donna che dalla fine della relazione con l'uomo era stata in più occasioni vittima di atti persecutori.

La segnalazione pervenuta alle ore 13.00 circa sull'utenza 112 da parte della donna che si era vista chiedere dall'ex compagno soldi e cibo, ha consentito ai militari dell'Arma di intercettare l'uomo in via Bettini e trarlo in arresto.

L'uomo comparirà nella mattinata odierna davanti al giudice per il rito direttissimo.

