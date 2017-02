Universiadi: Ghiotto d'oro anche sui 10.000

04/02/2017

Anche il 23enne veneto è tesserato per il «Gruppo Cosmo Noale Ice»

>

E sono due. Dopo lo splendido oro di cinque giorni fa nei 5.000, Davide Ghiotto regala un'altra eccezionale medaglia all'Italia alle Universiadi Invernali di Almaty 2017, di scena in Kazakistan.

Il 23enne veneto tesserato per il Gruppo Cosmo Noale Ice si è infatti imposto anche nei 10.000, la più lunga delle distanze in programma, precedendo tutti con il tempo di 13'48"12, seguito dai giapponesi Ichinohe e Obayashi, rispettivamente secondo e terzo sul podio.

Con la seconda vittoria di Ghiotto salgono così a tre gli ori raccolti finora dall'Italia alle Universiadi Invernali, di cui due proprio a firma del pattinatore azzurro.

E questa mattina è scesa sul ghiaccio anche Linda Bortolotti (Piné-Pulinet), che ha terminato al 10° posto nella gara dei 1.000 femminili.

© Riproduzione riservata