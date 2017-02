Una collaborazione che darà vita a qualcosa come 22 eventi

04/02/2017

Sul Garda lombardo un 2017 ricco di eventi con Univela Sailing e Cv Gargnano

Univela Sailing Campione e Circolo Vela Gargnano, realtà sportive che affacciano lungo la riva lombarda del Garda, hanno presentato il loro calendario.

La collaborazione darà vita a qualcosa come 22 Eventi, due Campionati Mondiali, due Campionati Nazionali One Design, i Campionati Austro, Tedesco e Svizzero del Cat classe A, la Coppa delle Nazioni degli Hobie Cat, una serie infinita di gare giovanili, più le classiche della 11ª Childrenwindcup, Trofeo Gorla, la Centomiglia, che taglierà il traguardo dei 67 anni, un primato per tutta la vela italiana.



Lavorare e non guardare in casa d’altri sembra essere lo spot promozionale sia di Univela sua del Club gargnanese.

L’apertura vera e propria sarà il 19 marzo con la classica regata del Trofeo Roberto Bianchi per i monotipi e le barche Orc dell’altura sul percorso Gargnano-Campione-Gargnano. Il ponte di Pasqua proporrà la 2° edizione del Meeting Internazionale del doppio Rs Feva, ospite della piazzetta di Bogliaco.

Dal 22 al 25 aprile sarà la volta delle Regate Nazionali di Campione- Univela con il 29Er e il singolo O’Pen Bic.

Sempre a Univela maggio sarà il mese del Laser con l'Italia Cup e lo Zonale, più lo Zonale 420. Dal 9 all’11 giugno Campione ospiterà il sempre agguerrito Campionato Italiano del monotipo Dolphin; l’1-2 luglio si torna a sud con il Remake a Gargnano per le vecchie barche della Centomiglia (costruite prima del 1981). Fine luglio e 5 agosto le raffiche dell’Ora di Campione proporranno la prima Mondiale dello Waszp, la versione semplificata e di serie del Moth volante, firmata sempre dallo stesso staff (Andrew Mc Dougall) progettuale. Sarà la festa della velocità.



Il 5-6 agosto si torna a Gargnano con la Veleggia Ail di «Itaca» (che poi sarà ad Univela) e il Campionato Sociale Open. Dal 23 al 26 agosto Univela ospita nuovamente il Mondiale a squadre del doppio 420, uno dei Grandi Eventi Giovanili promossi da Regione Lombardia.

A settembre si entra nel clima della Centomiglia.

Il 2-3 prologo con il Test Event del doppio Gorla, il Super G e la 51ª regata a metà lago del Riccardo Gorla. Il 16-17 settembre tornerà la grande festa finale della Childrenwindcup, nuovamente abbinata al Circuito Multisport di «Sognando Olympia» (oramai Tokio 2020); dal 22 al 24 settembre il Campionato Italiano dei Protagonist, a vent’anni dall sua nascita, ad opera di Gigi Badinelli.

Tra fine settembre ed i primi di ottobre Univela proporrà Il Campionato Tedesco Open (Con Austria e Svizzera) del catamarano volante Classe a in singolo e l'Hobie Cat per Nazioni, infine il 15 ottobre il Trofeo dell'Odio a Gargnano.

Univela continuerà poi il suo lavoro di base logistica per gli allenamenti delle squadre olimpiche di varie Nazioni.





© Riproduzione riservata