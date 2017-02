I resti trasportati in una località riservata dei VVFF

04/02/2017

CH 47 dell'Esercito recupera a 1.800 mt. l'elicottero del 118 precipitato a fine gennaio in Abruzzo

Questa mattina un team dell'Esercito a bordo di un CH 47, partito dalla base di Viterbo, ha recuperato il relitto dell'elicottero del 118 precipitato a Campo Felice lo scorso 24 gennaio.

Il recupero, disposto dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, si presentava complicato sia per le avverse condizioni meteo sia perché era disgregato in tronconi, non rappresentando così un carico standard.

I piloti e tecnici di bordo del CH47, guidati da terra dai militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza, hanno trasportato tramite un particolare sistema di imbracature il relitto fino a valle presso la statale provinciale SP696 a quota 1.400 mt.

I resti dell'elicottero sono stati trasportati in località riservata a cura dei Vigili del Fuoco.

Era presente sul luogo del recupero la dottoressa Simonetta Ciccarelli, sostituto procuratore dell'Aquila, per supervisionare i diversi momenti dell'attività.

