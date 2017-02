Un 50enne di Condino Perde la vita in un tragico indicente a Storo

04/02/2017

Ha perso il controllo dell’auto, ha attraversato la carreggiata ed è uscito di strada

Il tragico incidente stradale è accaduto stamattina alle 7.38 nei pressi di Storo, dove un 50enne di Condino ha perso il controllo dell’auto, ha sbandato dall’altra parte della carreggiata ed è uscito di strada.

La scarpata non era troppo profonda, ma l’impatto è stato fatale.

Sono giunti sul posto un’ambulanza, due mezzi sanitari e due elicotteri con a bordo i sanitari che hanno provato a rianimarlo.

Purtroppo però non c’è stato nulla da fare.

Sulle cause, si pensa all’asfalto bagnato.

