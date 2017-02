L’animalista Rizzi condannato per aver insultato il defunto Moltrer

04/02/2017

Due mesi di carcere con la condizionale, più un risarcimento di 34.000 euro ai familiari

>

Enrico Rizzi è l’«animalista» che gioì su facebook e nella trasmissione La Zanzara di Radio 24 per la morte di Diego Moltrer (nelle foto), quando morì di infarto nel 2014 nel corso di una battuta di caccia.

Aveva usato parole davvero pesanti, ritenendo che il diritto di critica politica non avesse limiti: «Infame, vigliacco, assassino», «adesso sai cosa vuol dire morire».

Probabilmente aveva pensato che Moltrer fosse stato ucciso da un cacciatore, ma comunque sia, non si deve mai festeggiare per la morte di una persona, né tantomeno usare i termini pronunciati da Rizzi.



I familiari lo avevano querelato. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l’archiviazione, ma il giudice aveva voluto di sua iniziativa appioppargli un decreto penale di 700 euro. Una sorta di multa fatta senza dibattimento.

Noi ne avevamo dato notizia sul nostro giornale e l’avvocato ci annunciò che ci avrebbe querelato. Una causa temeraria, dato che ci eravamo limitati a dare la notizia del decreto penale. Comunque sia, la querela non ci è mai arrivata.



Però l’avvocato di Rizzi aveva fatto opposizione al decreto penale e di conseguenza il processo è stato celebrato. Ieri la sentenza.

Rizzi è stato condannato a due mesi di reclusione, ovviamente condonati. Ma la cosa più pesante è che il giudice ha stabilito un risarcimento da versare ai parenti più stretti del povero Diego Moltrer, per un totale di 34mila euro: 6mila euro a ciascuno dei tre figli e alla moglie, 5mila alla sorella e alla madre.

Una cosa non da poco, per aver voluto opporsi al decreto penale.

L’avvocato ha annunciato il ricorso, anche se ovviamente dovrà attendere le motivazioni della sentenza.

© Riproduzione riservata