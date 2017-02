Golf – Eurotour: a Dubai torna in vetta Sergio Garcia

04/02/2017

Henrik Stenson secondo a tre colpi – 25° Renato Paratore – Nino Bertasio 41°, Matteo Manassero 58°

Renato Paratore, 25° con 211 (69-72-70, -5), Nino Bertasio, 41° con 214 (67-74-73, -2), e Matteo Manassero, 58° con 218 (73-71-74 +2), nell’Omega Dubai Desert Classic (European Tour) dove nel terzo giro è tornato al comando lo spagnolo Sergio Garcia con 200 (65-67-68, -16).

Sul percorso dell’Emirates GC (par 72) di Dubai, Garcia ha deciso di completare il turno, malgrado fosse ormai quasi notte, pur di evitare una levataccia ed è riuscito comunque a districarsi bene.

Con un birdie sul green della 18, praticamente illuminato solo dalla luce del Villaggio Ospitalità, ha allontanato a tre colpi lo svedese Henrik Stenson (203, -13).

Avranno carte da giocarsi in un gran finale anche l’inglese Ian Poulter e il thailandese Prom Meesawat, terzi con 205 (-11), e il sudafricano George Coetzee e lo statunitense Peter Uihlein, quinti con 206 (-10).



Sono out il nordirlandese Graeme McDowell, 11° con 208 (-8), l’iberico Rafael Cabrera Bello e il tedesco Martin Kaymer, 13.i con 209 (-7).

Sergio Garcia ha girato in 68 (-4) con sei birdie e due bogey. Renato Paratore ha tenuto il par per 16 buche (un birdie e un bogey), poi ha chiuso con due birdie per il 70 (-2).

Nino Bertasio era salito al 14° posto con un eagle alla buca 17 (par 4), quattro birdie e tre bogey, poi ha perso 27 posizioni con un 9 alla 18ª (par 5).

Due birdie nelle prime otto buche per Matteo Manassero, ma nelle altre dieci ha segnato cinque bogey insieme a un altro birdie.

Il montepremi è di 2.450.000 euro con prima moneta di 410.224 euro.

Diretta su Sky.

