Ad Andalo tutti in pista con il campione di sci Bode Miller

04/02/2017

Protagonista di una competizione amatoriale in Paganella, dove gli sciatori si sono cimentati in una gara con gli esclusivi consigli del fuoriclasse statunitense

Un’occasione imperdibile per gli sciatori che oggi si trovavano sulle piste innevate della Paganella, quella di poter «gareggiare» con Bode Miller.

Lo sciatore americano, sei volte medagliato olimpico, era proprio sulle nevi trentine per partecipare ad una simpatica iniziativa, organizzata da Bomber Ski, in collaborazione con Trentino Marketing, Paganella Ski e l’Apt Dolomiti Paganella.

Dalle 9.30 alle 12, gli sciatori hanno potuto iscriversi direttamente al cancelletto di partenza della pista nera «Olimpionica 2», per poter gareggiare con Miller.

Il campione statunitense si è presentato di buon mattino sulle piste di Andalo, perfettamente innevate anche grazie alla nevicata odierna, e ha inforcato gli sci per una breve competizione di slalom gigante.

L’obiettivo dei presenti era quello di «battere» il campione a stelle e strisce, ma allo stesso tempo, ascoltare i suoi preziosissimi consigli.

In tantissimi hanno voluto sfidare l’atleta plurimedagliato olimpico, che per l’occasione ha sfoderato gli sci della nuova marca «Bomber».







Tanti selfie e foto di rito con il campione, che successivamente ha rilasciato interviste per le principali testate nazionali al rifugio Dosson.

Una mattinata avvincente che si è conclusa con il pranzo a base di prodotti tipici trentini e la premiazione finale.

Un’iniziativa questa resa possibile grazie al solido e duraturo rapporto che c’è tra Miller e il Trentino.

Il forte sciatore statunitense è, infatti, molto legato al territorio, visto che la squadra Usa, per cinque anni consecutivi, è stata ad allenarsi proprio in Paganella dalla stagione 2006-2007 fino a quella 2010-2011.

La squadra di sci alpino americana ha poi lasciato il testimone al team norvegese, che può contare su uno dei più forti slalomisti del Circo Bianco, Henrik Kristoffersen.







Il campione americano è arrivato ad Andalo, giovedì sera, con tutta la famiglia e con Robert Siegel, patron della Bomber, per poi ripartire questo pomeriggio, dopo aver ringraziato gli amici trentini per l’accoglienza.

«È sempre bello tornare in Trentino. Ho trascorso molto tempo qui e ho bellissimi ricordi e tanti amici.

«Quando vengo ad Andalo mi sento davvero come a casa. Dalla cima della Paganella il paesaggio è uno dei più belli che io abbia mai visto.»

A dargli il benvenuto venerdì sera, oltre ai rappresentanti dell’Apt locale, del Consorzio Paganella Ski e al sindaco di Andalo, l’assessore al Turismo della Provincia autonoma di Trento, Michele Dallapiccola, che lo ha ringraziato per l’iniziativa organizzata in Trentino.

«Il binomio sport e turismo è molto importante per comunicare e promuovere il nostro territorio in Italia e all’estero.

«Avere come ambasciatori grandi campioni, come Bode Miller, non può quindi che accrescere l’attrattività della nostra proposta turistica.»

