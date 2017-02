Colloredo è terzo nella Continental Cup di Erzurum

04/02/2017

Si tratta della quarta volta nel circuito per l'azzurro friulano

Sono gli sloveni a dominare la Coc di salto a Erzurum, in Turchia, ma per l'Italia c'è la bella notizia del podio conquistato da Sebastian Colloredo, grazie al terzo punteggio finale.

La vittoria va a nejc Dezman, che precede con 269,7 punti il compagno di squadra Jaka Hvala, fermo a 269,3.

Colloredo, grazie a due salti da 132 e 137 metri sale a 153 punti e conquista il podio.

Si tratta del quarto podio in carriera per Colloredo nel circuito continentale.

L'ultimo fu lo scorso dicembre a Ruka, in Finlandia, quando il 29enne delle Fiamme Gialle fu ancora terzo.

Gli altri italiani: chiude al 15/o posto Federico Cecon, mentre è 20° Roberto Dellasega.

