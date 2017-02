Coppa Davis: l’Argentina accorcia le distanze con l'Italia

04/02/2017

Bolelli-Fognini sconfitti 7-6 al 5° set – Domenica l'incontro deciso dai due singolari

Simone Bolelli e Fabio Fognini - Foto Getty Images.



L’Argentina accorcia le distanze e tiene accesa la fiammella della speranza aggiudicandosi il doppio al tie-break del quinto set: 6-3 6-3 4-6 2-6 7-6 (7) il punteggio con cui, dopo oltre 4 ore di lotta e di emozioni palpitanti, Simone Bolelli e Fabio Fognini cedono a Leo Mayer e Carlos Berlocq mancando anche un match point proprio al tie-break conclusivo, sul 7-6 in loro favore dopo essere stati sotto 6-2.

Dunque al termine della seconda giornata l’Italia è in vantaggio per 2-1 nella sfida di Coppa Davis contro i campioni in carica, valida per il primo turno del World Group 2017, in corso sulla terra rossa del Parque Sarmiento di Buenos Aires (live in esclusiva su SuperTennis), grazie ai successi in singolare nella prima giornata di Paolo Lorenzi su Guido Pella e di Andreas Seppi ai danni di Carlos Berlocq.

A decidere il confronto saranno dunque domenica gli ultimi due singolari: quello fra i numeri uno delle due formazioni, Berlocq-Lorenzi, e Pella-Fognini (salvo variazioni dei due capitani).

E' la quarta volta che le due nazionali si affrontano e il bilancio dei precedenti vede la formazione sudamericana condurre per 2-1: curiosamente nelle tre sfide precedenti - l'ultima, recentissima, nei quarti a Pesaro lo scorso luglio - non ha mai vinto la squadra ospitante.

