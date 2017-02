«The Golden State»: la California – Di Nadia Clementi (3ª parte)

04/02/2017

Ultima (obbligatoria) tappa ai parchi nazionali tra San Francisco e Los Angeles: Yosemite, Sequoia National Park, Death Valley e Redwood National Park

Viaggio di ritorno da Sud verso Nord: Route 5 – 99.

Se ci si reca in California, è obbligatoria una tappa nei suoi spettacolari parchi nazionali situati tra San Francisco e Los Angeles: Yosemite National Park, Sequoia National Park, Death Valley National Park e Redwood National Park.



Dead Valley.





Death Valley

La Death Valley è il più grande parco nazionale degli Stati Uniti, se si esclude l’Alaska, ed è un luogo incredibile e magico.

Nel 1970 Michelangelo Antonioni vi aveva girato il film Zabriskie Point. Location scelta perché rappresentava una sorta di «ombelico del mondo», grazie alla depressione di 86 metri su livello del mare affiancata da un picco montuoso di 3.368 metri.

L’area del parco si estende su 1,34 milioni di ettari, con dune di sabbia alte quanto montagne, immense distese di sale, misteriose rocce sonore e canyon di arenaria colorata.

Gli estremi sono la norma: la «Valle della Morte» è il luogo più caldo e asciutto d’America, con temperature estive che raggiungono i 49 gradi e le precipitazioni non superano i 5 cm all’anno.

Anche le altezze del parco sono estreme: Badwater Basin, il punto più basso del parco, si trova a 86 metri sotto il livello del mare, mentre Telescope Peak raggiunge 3.368 metri.

Qui è possibile salire in alto, scendere in basso, patire il caldo o soffrire il freddo, sempre ammirando i meravigliosi panorami del deserto.







Lo Yosemite National Park

Lo Yosemite fu il primo parco naturale protetto del mondo, che divenne ufficialmente parco nazionale nel 1890. Si trova nel cuore della Sierra Nevada e si tratta di una delle grandi aree privilegiate per la flora e la fauna del continente americano, immagine perfetta delle montagne dell'Ovest americano: sequoie gigantesche, paesaggi incredibili, panorami mozzafiato e animali selvaggi (orsi, lupi e daini).







Sequoia, Armstong Redwood e il Redwood National

Il Sequoia National Park, la Armstong Redwood State Reserve e il Redwood National and State Parks sono parchi e riserve famose per le loro sequoie giganti, le cime elevate, i canyon profondi e i fiumi ruggenti. Questi parchi hanno molto da offrire anche se sono meno celebri rispetto a Yosemite, che si trova a circa 120 km a nord. All’interno dei confini di Sequoia/Kings Canyon si trova Mount Whitney, la cima più elevata degli Stati Uniti con i suoi 4.417 metri e il Kings River Canyon, uno dei più profondi canyon del Nordamerica.





Somona.





Sonoma County

La Sonoma County si trova nella costa nord della California a un’ora di auto da San Francisco ed è caratterizzata da colline ondulate, coperte di vigneti tra i più apprezzati al mondo.

La contea possiede, infatti, più di 250 aziende di viticoltura, tra queste ricordiamo quella che produce il Korbel, lo champagne (negli Usa lo chiamano proprio così) dal gusto, diciamo, americano.

Ma il nord della California, tra le montagne a est e l`Oceano Pacifico a ovest, è anche un posto che da lontano sembra una foresta verdissima, ma in realtà è costituito da centinaia di campi coltivati a cannabis.

Il verde prosegue dritto a nord fino al confine con l`Oregon: un labirinto di strade sterrate, villaggi isolati e panorami mozzafiato si uniscono a un clima perfetto, trasformando questi ettari di terra nella capitale della marijuana dell'emisfero occidentale.

Nella valle un profumo forte toglie il respiro e la foresta di marijuana cresce. Questa è la Potter Valley.

Come reso noto, lo scorso novembre 2016 l’industria americana della marijuana legale ha celebrato la vittoria nel referendum per la legalizzazione della cannabis in otto stati degli Usa di cui quattro, California, Nevada, Maine e Massachusetts a scopo ricreativo.

In California, chi ha compiuto 21 anni potrà possedere fino a 28,5 grammi di marijuana (8 grammi se concentrata), e crescere fino a sei piante per uso privato.





Parchi California.

GENERALITÀ: CALIFORNIA

Capitale: Sacramento è la capitale della California e appare una città abbastanza anonima rispetto ad altre metropoli ben più famose e sparse nel suo territorio. La città si chiama come l’omonima contea della quale è capoluogo ed è stata fondata dal capitano John Sutter nel 1839.

Clima Buona parte della California ha un clima di tipo mediterraneo, con estati calde e asciutte e inverni miti e umidi. Sulla costa le temperature massime medie giornaliere sono intorno ai 21 C, ma nelle estati più calde possono raggiungere e superare i 27 C; le temperature al di sotto dello zero sono rare, anche in inverno.

La California è nota anche per la faglia di Sant'Andrea che si estende per 1300 km attraverso la California, tra la placca nordamericana e la placca pacifica. È famosa per i devastanti terremoti che si sono verificati nelle sue immediate vicinanze.

Lingua: l’inglese è la lingua principale, anche nella sua variante del californian english, dialetto parlato esclusivamente in questo Stato.

Religione: la maggior parte dei californiani professa la religione cristiana (soprattutto cattolica). Tra i protestanti, sono cospicue le comunità presbiteriana, metodista e luterana. Grande numericamente anche la comunità ebraica.

Sport: la California è uno degli Stati americani che tiene in maggior considerazione lo sport.

Oltre al baseball vengono praticati il basket, il football, l’hockey e lo skateboarding, nato proprio in California nel 1968. Il calcio e gli altri sport vengono insegnati anche nei college, dove esistono programmi speciali per gli sportivi.

Fuso orario: da otto a nove ore indietro rispetto all’Italia.

Distanza dall’Italia: la California dista circa 13 ore di volo dall’Italia.

Moneta: Dollaro statunitense.

CONSIGLI UTILI

Per muoversi agevolmente in California la cosa migliore è noleggiare un’automobile, solitamente è più conveniente effettuare la prenotazione prima di partire, utilissimo il navigatore che vi farà da guida lungo le strade californiane.

La spesa varia dal tipo di auto che si sceglie di noleggiare, dalla durata del noleggio e soprattutto dalle eventuali tasse di drop charge. E' importante verificare cosa include la tariffa, il numero di guidatori previsto, la franchigia assicurativa, eventuali tasse extra e munirsi della patente internazionale.

Per quanto riguarda la sosta notturna, ovviamente la California non ha problemi di ricettività, dall’hotel cinque stelle lusso al motel passando per i bed & breakfast. Per gli alloggi economici in motel, il miglior rapporto qualità-prezzo è offerto dai Motel 6, i Days Inn ed i Travelodge.

In California abbondano anche ristoranti di tutti i tipi: la miglior catena di ristorazione a basso prezzo è il Denny’s.



Sono 4 i documenti fondamentali per recarsi negli USA:

- Il passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina;

- L’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) per ottenere l’autorizzazione, basta accedere al sito web di ESTA, compilare la domanda online;

- L’assicurazione sanitaria: negli Stati Uniti le spese sanitarie sono a carico dell’infortunato;

- La carta di credito: indispensabile negli Stati Uniti anche per acquisti di pochi dollari. Essa è fondamentale per il noleggio auto, per il deposito in albergo ed è sicura e comoda per i vostri acquisti. Attenzione però le carte prepagate spesso vengono rifiutate, così come quelle elettroniche, quindi è bene chiedere in banca e optare per la più classica Visa o Mastercard.

Attenzione al Check-in

Sono sempre più diffusi negli aeroporti i servizi automatici fai da te, molte compagnie offrono la possibilità di fare il check-in online. In pratica, significa confermare via web la propria presenza sul volo. Se non si riesce a eseguire il check-in online lo si può comunque effettuare presso uno dei chioschi self-service in aeroporto che si trovano presso le Sale Partenze.

Altra novità a disposizione dei turisti negli Usa sono gli armadi di sicurezza per il deposito di oggetti personali con display e lettore a impronte digitali.



