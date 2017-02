«Between Sisters» anteprima a Rovereto e Volano

05/02/2017

Il film, sostenuto da Trentino Film Commission, uscirà al cinema in tutta Italia fra febbraio e marzo

>

Anteprima in Trentino per «Between Sisters», opera prima del regista trentino Manu Gerosa, sostenuta da Trentino Film Commission.

Il lungometraggio documentario è in programma martedì 7 febbraio a Rovereto all’Auditorium Fausto Melotti alle ore 21 e mercoledì 8 febbraio a Volano al CinemaVolano alle 16 e alle 20.30.

Il film, che ha già ottenuto importanti riconoscimenti ed è stato proiettato in festival internazionali, uscirà al cinema in tutta Italia tra febbraio e marzo.

L'appuntamento di martedì a Rovereto è inserito nella rassegna Cinemart, organizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con Nuovo Cineforum di Rovereto, e vedrà la presenza del regista che, al termine della proiezione, dialogherà con il pubblico.







«Between Sisters», documentario del regista Manu Gerosa, è prodotto dalla casa di produzione Oneworld DocuMakers in co-produzione con la casa di produzione belga Clin d'oeil Films; ha vinto nel 2013 il premio «Docs in Progress» al Thessaloniki Documentary Festival in Grecia e nel 2014 il primo premio del workshop di postproduzione europeo Dok.Incubator.

Il film è supportato dalla Trentino Film Commission, dal Flanders Audiovisual Fund del Belgio e dal Doha Film Institute del Qatar, ed è distribuito dalla casa di distribuzione italiana Slingshot Films in collaborazione con ARCH Distribuzione.

Il film è stato proiettato in numerosi festival in tutto il mondo, ottenendo alcuni importanti riconoscimenti: Miglior Film nella sezione lungometraggi documentari all'Ismailia Documentary Film Festival 2016, Miglior Film per l’Associazione di Critici Cinematografici Egiziana (EFCA) 2016; Miglior Film nella sezione Orizzonti Vicini al Trento Film Festival 2016 e Menzione Speciale alla Settimana Internazionale di Cinema di Valladolid 2016.







Sinossi

Le sorelle Ornella e Teresa si sono prese cure l'una dell'altra per tutta la vita. Teresa non riesce ad accettare l'inevitabile scorrere del tempo ma poco a poco sta perdendo la memoria e ormai la sua vita sta volgendo al termine. Prima che sia troppo tardi, Ornella vuole fare chiarezza su un doloroso segreto che Teresa custodisce fin dalla loro infanzia e che potrebbe cambiare per sempre il loro legame. Il film è un ritratto di una famiglia italiana, vista attraverso gli occhi di Manu, figlio di Ornella e regista del film.

Note di regia: ho realizzato questo film per catturare il presente, prima che fosse troppo tardi. Mia zia Teresa stava invecchiando e aveva incominciato a perdere la memoria. Volevo filmare Teresa, e la sua eccezionale relazione con la sorella Ornella, mia madre, di 21 anni più giovane. Presto l'occhio della video camera è diventato uno specchio, in cui Ornella e Teresa hanno incominciato a confrontarsi per la prima volta con straordinaria onestà.

Dopo un anno di riprese hanno aperto la porta ad una storia familiare mai raccontata, una storia di cui mia zia Teresa si è sempre rifiutata di parlare, nonostante o proprio perché aveva cambiato il corso della sua esistenza; una storia di cui mia madre Ornella non ha mai avuto il coraggio chiedere, nonostante rappresentasse una parte mancante della sua identità. Il film è un intenso viaggio all'interno di una famiglia. Un film sul sopraggiungere della vecchiaia, sui segreti e sui legami che ci uniscono alle persone che amiamo.



Claudia Cardinale ha scritto: «Between Sisters è un magnifico ritratto sulla fuga del tempo, sulla famiglia e sul perdono. L'intimità nella quale Manu Gerosa ci ospita ci mette di fronte ai nostri segreti e alle nostre paure. Ci sono molti modi di leggere questo film, ma è soprattutto un film sull'universalità dei sentimenti, sull'amore incondizionato.»

© Riproduzione riservata