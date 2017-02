I vini Teroldego e Lagrein in concorso

05/02/2017

Il regolamento del 1° Concorso «ENOtecnico valorizzazione VINIterritorio» promosso dal Centro Istruzione e Formazione della FEM

Il Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach organizza nell'ambito del Corso Enotecnico il 1° Concorso «ENOtecnico valorizzazione VINIterritorio» che si terrà a San Michele all'Adige nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2017 dalle ore 9 alle 17.

La manifestazione, autorizzata (autorizzazione N.0093502 del 15/12/2016) come Concorso Ufficiale dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), è alla sua prima edizione ma raccoglie l'eredità della Rassegna Teroldego svolta nell'aprile 2016, dove 42 aziende locali hanno esposto e visto assaggiare ben 72 vini tra Teroldego Rotaliano DOC e Teroldego IGT da parte di esperti del mondo del vino che hanno apprezzato le unicità di questi vini del territorio confermando il buon livello delle produzioni locali.



Il 1° Concorso si presenta come opportunità per valorizzare e promuovere la qualità del vino Teroldego Rotaliano DOC e dei vini Lagrein Trentino DOC e Lagrein Südtirol - Alto Adige DOC e le loro peculiarità territoriali.

I vini delle aziende partecipanti saranno valutati da esperti enologi, enotecnici, sommelier e giornalisti del settore sia locali che provenienti dal resto d'Italia.

Si propone allo stesso tempo come opportunità didattica per gli studenti del Corso Enotecnico per iniziare a prendere confidenza con i vini prodotti nel territorio Trentino - Alto Adige/Südtirol e con le aziende produttrici.

Gli studenti potranno osservare come gli esperti del settore enologico valutano i vini e a loro volta essere guidati nelle degustazioni al fine di acquisire una corretta metodica di attribuzione di un valore ai vini del territorio.



Possono partecipare al Concorso le aziende produttrici del settore vitivinicolo e le cantine, produttrici di Teroldego Rotaliano DOC, Lagrein Trentino DOC, Lagrein Südtirol – Alto Adige DOC prodotti nel rispetto dei relativi disciplinari (DOP). Possono partecipare al Concorso soltanto le partite di vino già imbottigliate con i seguenti quantitativi minimi:



- Teroldego Rotaliano DOC annate 2016/2015/2014 1000 bottiglie da 0,75 L.

- Teroldego Rotaliano DOC annate precedenti 1000 bottiglie da 0,75 L.

- Lagrein Trentino DOC annate 2016/2015/2014 1000 bottiglie da 0,75 L.

- Lagrein Trentino DOC annate precedenti 1000 bottiglie da 0,75 L.

- Lagrein Südtirol – Alto Adige DOC annate 2016/2015/2014 1000 bottiglie da 0,75 L.

- Lagrein Südtirol – Alto Adige DOC annate precedenti 1000 bottiglie da 0,75 L.



Le aziende che intendono partecipare al Concorso possono reperire tutte le informazioni necessarie da Salvatore Maule salvatore.maule@fmach.it o Andrea Panichi andrea.panichi@fmach.it presso Fondazione Mach, Istituto Agrario di San Michele all'Adige, Coordinatori responsabili di questa iniziativa, oppure visitare il sito internet: corsoenologico.fmach.it (scrivere direttamente sul motore di ricerca google senza mettere www).

La partecipazione al Concorso è gratuita.

