Rapina a mano armata ieri sera in un negozio di Gardolo

05/02/2017

Un uomo mascherano si è fatto consegnare l’incasso brandeggiando una siringa

Ieri sera un lestofante è entrato nel negozio «L’Isola dei tesori», specializzato in animali, e minacciando la cassiera con una siringa si è fatto consegnare l’incasso. Poi se l’è data a gambe.

La vittima ha dato l’allarme chiamando il 113 e gli inquirenti si sono messi subito al lavoro.

Non hanno molto in mano, per la verità, salvo il fatto di un caso analogo avvenuto in passato a Rovereto presso un negozio della stessa catena.

Forse, a mettere a confronto i due fatti, riescono a trovare qualche indizio che porti all'autore delle rapine.

