Avviata la 41esima edizione di Expo Riva Hotel

05/02/2017

Più 20% i visitatori del primo giorno - 539 le aziende espositrici - Oltre 70 seminari in programma - Segnali positivi per il settore della ricettività trentina

Photo Jacopo Salvi.



Ha preso il via questa mattina la 41a edizione di Expo Riva Hotel, evento dedicato ai professionisti dell’Ospitalità e della Ristorazione professionale, in programma fino all’8 febbraio 2017 al quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento).

Alle ore 10 si sono aperte le porte per i visitatori, con un +20% di ingressi rispetto al 2016 nelle prime ore della giornata.

Un valore significativo che denota l’interesse degli operatori per l’evento fieristico che si posiziona ai vertici del settore delle manifestazioni nazionali.

Expo Riva Hotel è stata ufficialmente inaugurata alle ore 11 presso la Sala Convegni del Quartiere Fieristico di Riva del Garda, con un dibattito al quale hanno partecipato il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini, il Direttore Generale di Riva del Garda Fierecongressi Giovanni Laezza, l’Assessore al Turismo, Agricoltura e Promozione Michele Dallapiccola, il Vice Sindaco del Comune di Riva del Garda Mario Caproni, Alessandro Antoniolli Staff Direzione Generale Cassa Centrale Banca, il Senior Manager di Scouting Fabio Grazioli e al quale sono intervenuti anche il Presidente di Confcommercio Trentino Gianni Bort e il Vice Presidente ASAT Alberto Bertolini.



L’inaugurazione è stata aperta dal Presidente Roberto Pellegrini, con i ringraziamenti alla Provincia Autonoma di Trento, alle Istituzioni, alle Associazioni di Categoria come ad esempio Confcommercio di Trento, UNAT e ASAT, al mondo del credito con Cassa Centrale Banca e Casse Rurali Alto Garda, a tutti gli espositori e operatori che in questi giorni partecipano alla manifestazione fieristica.

ROBERTO PELLEGRINI - PRESIDENTE RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA

«Expo Riva Hotel è giunta alla sua 41a edizione e possiamo affermare in tranquillità che è un evento in salute a tutti gli effetti annoverato tra le principali manifestazioni di questo settore a livello nazionale. Questo è stato a lungo un traguardo da raggiungere, una aspirazione divenuta realtà.

«l mondo del turismo oggi fa riferimento a Expo Riva Hotel, un evento che non ha mai dimenticato di essere al servizio di chi opera nel settore alberghiero, della ristorazione e dei servizi, mettendosi a disposizione degli operatori con una offerta a 360 gradi.

«È in quest’ottica che Riva del Garda Fierecongressi, spesso in controtendenza rispetto ai competitor, non ha mai frammentato la fiera in diversi momenti nell’anno: la chiave del successo di Expo Riva Hotel sta nell’essere un unico appuntamento durante il quale l’operatore può prendere visione di ogni singolo aspetto del settore, attraverso una visita organizzata nelle quatto macro aree pilastri portanti di Expo Riva Hotel.

«A ciò abbiamo affiancato un ricco programma di seminari e convegni, durante i quali la formazione e l’aggiornamento sono il filo rosso conduttore.

«È obbligatorio da parte mia ringraziare lo staff che lavora nel dietro le quinte, un team di professionisti di livello assoluto che con passione e dedizione si adopera per rendere ogni evento un momento unico. Expo Riva Hotel inoltre ha luogo in una delle località più belle d’Italia e questo è sicuramente un ulteriore volano per il successo della manifestazione.»







GIOVANNI LAEZZA - DIRETTORE GENERALE DI RIVA FIERECONGRESSI SPA

«L’apertura in positivo di Expo Riva Hotel 2017 conferma la natura di eccellenza di questa manifestazione che quest’anno vede qui presenti 539 espositori, 25.000 metri quadri netti venduti con un fatturato commerciale in crescita rispetto al 2016 con un +16%.

«Questa 41a edizione può essere definita l’edizione dell’incremento: non solo infatti per la nostra società ma anche nella qualità espositiva, nell’attenzione all’ambiente [saranno premiati i tre migliori stand per la sostenibilità - NdR], nell’impegno nel sociale con l’adesione al progetto Food For Good e il sostegno offerto al Caseificio Storico di Amatrice, nella crescita dei due progetti speciali SOLOBIRRA e RPM - Riva Pianeta MIxology, nel ritorno di espositori del settore wellness, nelle iniziative organizzate fuori dalla fiera in quello che in futuro potrebbe divenire un Fuori Salone Expo Riva Hotel, nell’offrire esperienze come i percorsi al buio organizzati da Amira e Aspi con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nella formazione offerta agli operatori che quest’anno annovera oltre 70 convegni e seminari molti dei quali all’interno di Expo Riva Hotel Academy in collaborazione con una società di eccellenza quale è Teamwork di Rimini.»







MICHELE DALLAPICCOLA - ASSESSORE PROVINCIALE AL TURISMO

«I dati che abbiamo visto in questa occasione e in generale quelli della Provincia Autonoma di Trento fanno capire che stiamo assistendo ad un ritrovato coraggio negli investimenti, senza con questo dimenticare che ci sono realtà che necessitano ancora di tempo e di sforzi comuni.

«Expo Riva Hotel rimette in gioco le esperienze, le conoscenze e il sapere, in un luogo unico dove il confronto costruttivo è una garanzia per il futuro. Questa manifestazione inoltre ci aiuta ad analizzare il turismo in Trentino grazie alle aziende qui presenti come espositori ma anche grazie agli operatori che vengono in visita.

«La formula dell’offerta di Expo Riva Hotel segue un concetto fondamentale per il turismo del Trentino: la diversificazione. Così come è variegata l’offerta di Expo Riva Hotel in un unico contenitore quale il Quartiere Fieristico, così deve essere anche l’offerta turistica.

«Variegata, strutturata, differenziata e articolata sul nostro territorio in senso lato, potendo ad esempio sviluppare pacchetti di ricettività ma anche di intrattenimento indipendenti dalle condizioni meteorologiche. In quest’ottica la promozione gioca un ruolo chiave, a livello internazionale, nazionale e locale.

«I sei milioni di ospiti del Trentino sono i nostri ambasciatori, portavoce del nostro meraviglioso territorio nel mondo.»







ALESSANDRO ANTONIOLLI - DIREZIONE GENERALE CASSA CENTRALE BANCA

«Sei anni fa è nato un progetto con il supporto di Scouting il cui obiettivo è una analisi più approfondita del settore alberghiero il cui indotto sul territorio è ovviamente significativo in Trentino.

«Questo studio si è posto un duplice obiettivo: approfondire alcune tematiche per definire migliori strategie di investimento e di credito. Utilizzare nuovi strumenti per una analisi economico finanziaria dei nostri albergatori e delle loro strategie di investimento, andando a capire come ad esempio una struttura ricettiva è posizionata e come incrementare la redditività confrontandosi con il panorama nazionale e locale.»



FABIO GRAZIOLI - SENIOR MANAGER SCOUTING

«Grazie alla collaborazione con Cassa Centrale Banca e le Casse Rurali Trentine lo studio che abbiamo condotto permette di fare una analisi d’insieme delle strutture alberghiere del Trentino.

«Nel triennio 2013-2015, per gli alberghi tre e quattro stelle ad esempio, il tasso di occupazione è aumentato, con ricavi in aumento e costi in diminuzione: questo significa che è stata fatta efficienza. Il margine operativo difatti ha superato il 25%, comportando così risultati positivi nell’utile.

«Questa positività ha rappresentato anche maggiori investimenti negli anni con un leggero aumento del capitale investito netto, soprattutto nelle strutture alberghiere catalogate come tre stelle: si è identificato quindi un aumento qualitativo con il miglioramento dei servizi offerti.»



MARIO CAPRONI - VICE SINDACO COMUNE DI RIVA DEL GARDA

«Dopo 41 edizioni Expo Riva Hotel continua a stupire per la costante crescita. Questo evento rappresenta per il nostro comune e per i territori limitrofi un momento unico perché Expo Riva Hotel riesce in una impresa non da poco: fare sintesi dell’eccellenza della nostra provincia, di altre regioni e anche di Euregio in quattro giorni in un unico luogo. Il gioco di squadra si rivela vincente.»

L’appuntamento con Expo Riva Hotel è fino a mercoledì 8 febbraio al Quartiere Fieristico di Riva del Garda.

© Riproduzione riservata