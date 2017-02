Terremoto: recuperata a Norcia una «Madonna con bambino»

05/02/2017

Le Forze Armate hanno contribuito al recupero di importante statua del Cinquecento





Durante il fine settimana, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate a Frascaro frazione di Norcia, la Task Force MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) dell’Esercito ha recuperato dalle macerie della chiesa una statua lignea dorata del Cinquecento.

L’intervento è stato ordinato dalla Protezione Civile tramite la Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC) e coordinato con il MIBACT.

Il recupero della statua, raffigurante una Madonna in trono col Bambino, si va ad inserire tra le attività che quotidianamente la task force porta avanti in tutte le zone colpite dal sisma per il recupero dei preziosi beni culturali colpiti dal sisma.

La Task Force MIBACT nei giorni scorsi ha effettuato anche delle ricognizioni per controllare lo stato delle coperture provvisorie, delle opere d'arte danneggiate dal sisma, messe a dura prova dalle abbondanti nevicate.



Queste operazioni si inseriscono nel quadro dei molteplici interventi che le Forze Armate stanno effettuando nell'area del sisma e testimoniano la sinergia tra tutte le organizzazioni dello Stato intervenute a fronteggiare l'emergenza terremoto nel centro Italia.

La task force MIBACT è costituita da militari del genio guastatori e da militari della riserva selezionata reclutati tra qualificati esperti della materia, come ad esempio restauratori specializzati nella protezione dei beni culturali in area di crisi.

I militari della task force ricevono l’ordine di intervento sulla base di una pianificazione decisa alla DICOMAC della Protezione Civile tra tutti i soggetti interessati.

Gli interventi sono inoltre seguiti da esperti e tecnici del MIBACT.

