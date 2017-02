BPI C. Augusta presenta libro «Quando la patria uccide»

05/02/2017

Il libro sarà presentato lunedì 6 febbraio al Centro Culturale Trevi, in via Cappuccini 28 a Bolzano, con gli autori e storici

Le autorità fasciste e i nazisti locali durante la seconda Guerra mondiale in Alto Adige perseguitarono e deportarono cittadini di religione ebraica. A molte delle persone sopravvissute alla Shoah, dopo il 1945, fu negato il risarcimento dei danni materiali e il ricordo delle vittime venne rimosso.

Con il libro di documentazione «Quando la patria uccide», corredato da oltre 380 foto, gli autori Sabine Mayr, Joachim Innerhofer, in una sorta di viaggio della memoria, raccontano le sfaccettature dell'antisemitismo in provincia di Bolzano, portando alla luce le sofferenze di tante vittime della Shoah e indicandone colpevoli e profittatori.

Le vittime sudtirolesi di nazismo e fascismo erano buoni cittadini, che con il loro impegno umano e professionale hanno fornito un contributo di rilievo in vari settori, dalla medicina, all'economia, dalle infrastrutture alla cultura, dal turismo al giornalismo e alla vita sociale.



Il libro Quando la patria uccide sarà presentato lunedì 6 febbraio 2017, alle ore 18, al Centro Culturale Trevi, in via Cappuccini 28 a Bolzano.

Alla presentazione saranno presenti accanto agli autori esperti storici quali Antonella Tiburzi e Leopold Steurer e il direttore dell’Archivio Storico di Bolzano, Hannes Obermair.

La serata è a ingresso libero per tutte le persone interessate.

